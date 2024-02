Reacţia lui Otele, după "dubla" din CFR Cluj - Dinamo 4-0: "Sunt fericit pentru goluri şi victorie!" Ce a spus de lupta la titlu - Antena Sport

Reclamă

„Am avut ocazii şi în prima repriză. M-am gândit la pauză că vom reuşi să marcăm în a doua repriză. După ce am marcat, am devenit şi mai încrezători. M-am acomodat la acest campionat, îmi place să vin din linia a doua, să vin la fazele fixe. Nu trebuie să vorbim despre titlu, se vede în teren. Suntem una dintre favoritele la titlu„, a spus şi Muhar pentru sursa mai sus citată.

După 0-0 la pauză, CFR a făcut o repriză secundă foarte bună, punctând de patru ori. Daniel Bîrligea (52) a deschis scorul pe contraatac, lansat de Panagiotis Tachtsidis. Karlo Muhar a majorat diferenţa cu o lovitură de cap (68), după un corner executat de Ciprian Deac. Pe final, nigerianul Philip Otele a reuşit o dublă (79, 82), pe contraatac, din pasele lui Peter Michael, respectiv Durel Avounou.

La Dinamo au debutat cu acest prilej fundaşul Edgar Miguel Ie, internaţional din Guineea-Bissau, şi atacantul kosovar Astrit Selmani. Fundaşul mauritan Aly Abeid a jucat primul său meci pentru CFR.

Mijlocaşul Ciprian Deac a disputat meciul cu numărul 400 în prima ligă din România, dintre care 355 în tricoul echipei clujene. Dinamo venea după două victorii în campionat.

CFR pierduse precedentul său meci acasă (0-1 cu Rapid). În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1.

FC CFR 1907 Cluj – Dinamo Bucureşti 4-0 (0-0), Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca

Au marcat: Daniel Bîrligea (52), Karlo Muhar (68), Philip Otele (79, 82).

