Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a făcut 1-1 cu Genclerbirligi! De ce Darko Velkovski nu a jucat niciun minut! - Antena Sport

Dinamo a făcut 1-1 cu Genclerbirligi, într-un meci amical susţinut în Antalya

„Câinii” vor mai disputa un amical în Turcia, contra lui Charleroi, până la reluarea campionatului Antrenorul „câinilor” a dat declaraţii, din Antalya, după remiza cu echipa turcă. Iată reacţia lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a făcut 1-1 cu Genclerbirligi.

Zeljko Kopic a explicat că fundaşul macedonean Darko Velkovski, pentru care el a insistat, nu a jucat niciun minut fiindcă tehnicianul croat vrea să îl mai lase să se acomodeze.

Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a făcut 1-1 cu Genclerbirligi

„E primul nostru meci din acest an. Am întâlnit o echipă bună și am întâmpinat probleme, mai ales în prima repriză, pe tranziție. Am pierdut multe mingi, dar jucătorii au dat totul, intensitatea și energia au fost bune.