"Respect doar din partea fanilor" Fostul jucător al lui Dinamo, "săgeţi" către Kopic şi conducere după despărţirea de "câini"! - Antena Sport

Fostul jucător al lui Dinamo, Gabriel Moura (36 de ani), a trimis „săgeţi” către Zeljko Kopic şi conducerea clubului din Ştefan cel Mare după despărţirea de „câini”.

În prezent, brazilianul este liber de contract. Moura a susţinut că Andrei Nicolescu îi oferise un contract înainte de plecarea în vacanţă.

„În primul rând, vreau să spun că las niște suporteri fantastici în urmă. Pentru mine a fost o onoare să îmbrac tricourile lui Dinamo. Din păcate, întreaga poveste nu a fost scrisă, iar visul meu nu a fost îndeplinit total.

Dar părăsesc Dinamo cu capul sus, am făcut tot ceea ce a depins de mine ca să obținem cele mai bune rezultate. M-am luptat în fiecare meci. Toate mesajele suporterilor dinamoviști mi-au ajuns la suflet. Am simțit respect din partea lor, ceea ce nu am resimțit din partea tuturor de la Dinamo! Nu vreau polemică, dar adevărul este că eu aș fi vrut să continui la Dinamo.

Aș fi acceptat să fiu și a treia opțiune pe post, dar să mi se dea ocazia să lupt pentru locul meu. Am văzut că domnul Kopic a spus într-un interviu că mi-a oferit un loc în staff-ul său. Păi, cum vine asta? Andrei Nicolescu îmi oferise un contract înaintea finalului campionatului.