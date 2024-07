Cătălin Cîrjan, euforic după ce a marcat în Dinamo - Petrolul 4-1: "Ne batem la play-off!" "Săgeţi" către Rapid - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, euforic după ce a marcat în Dinamo - Petrolul 4-1 Cătălin Cîrjan, în timpul unui meci la Dinamo/ Profimedia Cătălin Cîrjan a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a învins-o pe Petrolul, cu scorul de 4-1. Mijlocaşul s-a declarat extrem de mulţumit de rezultat şi şi-a stabilit obiectivul, pentru acest sezon, anume play-off-ul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cătălin Cîrjan a marcat din nou pentru Dinamo. „Câinii” s-au impus categoric, cu scorul de 4-1, şi a obţinut prima victorie a sezonului. Cătălin Cîrjan, euforic după ce a marcat în Dinamo – Petrolul 4-1 Cătălin Cîrjan a „înţepat-o” din nou pe Rapid, mărturisind că nu a primit suficiente şanse de joc. Acesta s-a declarat bucuros pentru faptul că la Dinamo, îşi poate demonstra adevărata valoare. „Suntem foarte bucuroşi, o victorie muncită. A plouat foarte mult înainte, terenul nu a fost prea bun. Meciul a fost foarte bun pentru noi. Foarte multe persoane au spus că o să ne batem la retrogradare. Sper să fim în playoff. Mă simt foarte bine. Am meciuri în picioare, asta e cel mai important, la 21 de ani, să joc. Sezonul trecut nu am avut meciuri în picioare. A fost dificil pentru ei (n.r.: pentru noii colegi de la Dinamo sezonul trecut). Ne-am pregătit foarte bine. Avem un lot foarte bun. Cei cu experienţă ne ajută pe cei tineri. Avem foame de rezultate sezonul ăsta. Reclamă

A fost un an foarte greu pentru mine, pentru că n-am jucat, dar m-am antrenat. Sunt bucuros să pot juca. Am fost dezamăgiţi la Cluj, pentru că am condus şi am pierdut la final. Dar suntem foarte fericiţi pentru că am câştigat azi. Am făcut un meci foarte bun, golul 3 a fost superb.

Cel mai important e să ne susţină suporterii. Împreună cu ei sperăm să facem rezultate extraordinare. Cred că avem un lot foarte bun. Cred că ne putem bate pentru play-off. Clar suporterii îşi doresc să redevenim ce am fost odată”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro.

Cătălin Cîrjan, gol de excepţie în Dinamo – Petrolul, sub privirile lui Neil Lennon

Cătălin Cîrjan a marcat un gol de excepţie în duelul dintre Dinamo şi Petrolul, încheiat cu scorul de 4-1. Decarul „câinilor” a reuşit să marcheze chiar sub privirile lui Neil Lennon, antrenorul care nu l-a mai dorit la Rapid.

Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-0 pentru Dinamo, în duelul cu Petrolul, în minutul 42. Mijlocaşul a reuşit să marcheze, după o „piruetă” între trei adversari. Cîrjan a reuşit să marcheze al doilea gol la Dinamo, după ce a punctat şi în duelul din prima etapă, cu CFR Cluj. Mijlocaşul a reuşit să puncteze superb şi în meciul din Gruia, printr-o „scăriţă”. La duelul dintre Dinamo şi Petrolul a fost surprins în tribune şi antrenorul Rapidului, Neil Lennon. Acesta a venit să-i spioneze pe „lupi”, deoarece giuleştenii se vor deplasa la Ploieşti, în etapa următoare. Neil Lennon a avut ocazia să-l vadă în acţiune şi pe Cătălin Cîrjan. Mijlocaşul a evoluat la Rapid, în sezonul trecut, însă nu a primit suficiente şanse. Acesta s-a despărţit de echipă în vară, imediat după venirea lui Neil Lennon, în Giuleşti.