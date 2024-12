"Să ajungă să antreneze cel puţin pe unde am antrenat eu!" Marius Şumudică, replică devastatoare pentru Daniel Pancu - Antena Sport

Marius Şumudică, în timpul unui meci / Profimediaimages Marius Şumudică i-a oferit o replică dură lui Daniel Pancu, după ce selecţionerul U21 l-a criticat pentru declaraţiile oferite la finalul derby-ului cu Dinamo. Antrenorul de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte şi l-a atacat pe Pancu, mărturisind că acesta ar trebui să-i mulţumească, ţinând cont de câţi jucători U21 evoluează la Rapid. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Daniel Pancu l-a criticat pe Marius Şumudică pentru faptul că antrenorul de la Rapid prioritizează ca echipa sa să nu primească goluri. Selecţionerul U21 a transmis că această tactică nu-l va ajuta pe „Şumi”. Marius Şumudică, replică devastatoare pentru Daniel Pancu Replica lui Marius Şumudică nu a întârziat să apară. Antrenorul a declarat că Rapid este o „pepinieră” pentru naţionala U21, iar Daniel Pancu ar trebui să-i mulţumească. Totodată, Şumudică i-a urat lui Pancu să ajungă să antreneze acolo unde a antrenat el, mărturisind că tactica sa se aplică şi la echipe de top, oferind exemplul celor de la Manchester City şi Barcelona. „Ar trebui să-mi mulţumească că-i ofer jucători şi joc mereu cu trei jucători, pe care-i cresc pentru domnul Pancu. Îi aduc aminte că la meciul cu CFR am terminat cu patru jucători U21, sunt pepiniera domnului Pancu. Reclamă

Am înţeles că a zis că la Rapid nu trebuie să fie mentalitatea de a nu primi goluri. Guardiola ce le zice jucătorilor de la City, pierd încontinuu, Barcelona la fel, în ultimul minut o bate Atletico. Ce ar vrea, să avem posesie…sunt probleme de antrenorat, nu mi se pare greşit dacă eu plec cu meciul din 0-0 şi încerc să marchez.

Din câte îmi aduc aminte a fost pe la Iaşi, vreo 3-4 luni, până să ajungă la echipa naţională. Îi doresc să ajungă să antreneze cel puţin pe unde am antrenat eu. M-a mai felicit şi el, când a intrat Borza în centru şi a dat vreo două pase bune. La un moment dat, a ţipat că dăduse o pasă greşită, tare, să audă domnul Şucu. Dacă voia, îmi spunea în particular. L-am tras deoparte şi i-am zis ce să facă (n.r. după ce a fost eliminat).

A făcut comentarii că am bătut doar echipele de sub noi, dar am pierdut doar un meci, cu Botoşani, am încercat să schimb sistemul, nu cum se juca cu domnul Lennon”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

