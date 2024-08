"Să meargă la poliţie!" Cristi Balaj, reacţie vehementă după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: "Pregăteşte meciul" - Antena Sport

Cristi Balaj a avut o reacţie vehementă după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic. Patronul celor de la FCSB s-a dezlănţuit la adresa arbitrului de 34 de ani din Cluj.

Becali l-a acuzat pe Feşnic de „şmecherie” pe Horaţiu Feşnic şi că este „legat cu lanţuri de CFR Cluj”, fiind convins că arbitrul este împotriva echipei pe care o conduce.

„Să meargă la poliţie!” Cristi Balaj, reacţie vehementă după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: „Pregăteşte meciul”

La scurt timp după atacul lui Gigi Becali, preşedintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a avut o reacţie vehementă.

Balaj l-a îndemnat pe Gigi Becali să meargă la poliţie şi FRF dacă are dovezi împotriva lui Feşnic şi l-a acuzat că vrea să destabilizeze echipa pe care o conduce, în condiţiile în care CFR Cluj şi FCSB se vor întâlni pe 14 septembrie, în prima etapă după pauza internaţională:

„Să meargă la Federație și la Poliție. Ce sunt eu, organ de anchetă? N-am vorbit cu Feșnic cred că de când am terminat cu arbitrajul. Să meargă la Poliție și la Federație. În curând vom juca cu FCSB și pregătește acel meci. Noi avem alte preocupări, în acest moment. Și noi, dacă am avea ceva dovezi, am face la fel, am merge la Federație și la Poliție. Îi recomand să facă la fel”, a declarat Cristi Balaj, potrivit prosport.ro.