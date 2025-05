Sancţiuni mari decise de Comisia de Disciplină după derby-ul Dinamo – Rapid! - Antena Sport

AS FC Universitatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c. raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

AFC Botosani vs. AFC Hermannstadt – Eliminare Gheorghe Vasile (AFC Botoşani) – În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţionează preparatorul fizic Gheorghe Vasile cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 720 lei.

SC Dinamo 1948 vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare Chipciu Mihăiţă Alexandru (Universitatea Cluj) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei.