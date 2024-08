Scene halucinante după FCSB - Poli Iaşi 0-1! Arbitrul meciului a fost stropit cu apă şi lovit în cap cu un pahar! - Antena Sport

Olaru face o mare prostie. Nu ştiu ce e asta, unde a văzut asta. Eu nu am mai văzut aşa ceva, să spui că vrei să protejezi mingea şi ii tragi o talpă lui ăla, în spate. Nu ştiu ce a avut în cap.

După, s-a dus în mare viteză la Bordeianu. Nu are cum să nu fie nimic. Uite unde duci piciorul ăla. Nu ştiu ce-i în capul lui când a făcut asta. Eu nu am văzut la nimeni aşa ceva.

Nu am văzut niciodată aşa ceva. Am văzut pase mult mai încete decât asta, dar să faci aşa ceva pentru că e pasa înceată, auzi tu, să bagi talpa aia acolo. Începi să dai cu tălpile în adversar că e pasa mai înceată. Uite cum face. El zice că nu i-a făcut nimic, de fapt. E urâtă intrarea asta”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Darius Olaru, prima reacţie după cartonaşul roşu din FCSB – Poli Iaşi 0-1. Anunţ categoric despre viitorul său: „Nu în Rusia!”

Darius Olaru a avut prima reacţie după meciul FCSB – Poli Iaşi, scor 0-1, din etapa a 6-a a Ligii 1. Căpitanul roş-albaştrilor a fost eliminat înainte de pauză! Jucătorii lui Elias Charalambous au suferit o înfrângere greu de digerat chiar înaintea deplasării cu LASK Linz, din preliminariile Europa League.

„Cred că am pierdut cele 3 puncte doar din cauza mea, a fost acel cartonaş roşu. Vreau să îmi cer scuze în faţa colegilor. (A fost intenţie?) Am vrut să îmi creez un avantaj. A fost mai mult cartonaş roşu din cauza terenului, dacă îmi venea mai bine. Dacă el a spus că a fost intenţie, atunci a fost inteţie. Am vrut să pun piciorul ca să protejez mingea, să o iau direct către poartă. Nu cred că a fost full contact, doar l-am ras. Dar dacă aşa a fost să fie…

Am trecut de mult de faza cu vacanţa. Este o perioadă de fotbalist normală. A fost şi eliminarea cu Spartak, a venit acest meci pe care trebuia să îl câştigăm. A venit acest cartonaş roşu şi îmi asum.

(Pleci, rămâi?) Eu nu pun presiune pe mine, oamenii din exterior pun presiune pe mine. Transferuri, netransferuri… eu nu ştiu nimic. Mă gândesc la meciurile de aici, ştiu ce obiective are echipa, ce obiective am eu. Suntem o echipă, aşa am câştiga campionatul… nu a fost Olaru, sau Coman. Noi am ajutat prin cifre, dar echipa a făcut asta.