Darius Olaru, prima reacţie după cartonaşul roşu din FCSB - Poli Iaşi 0-1. Anunţ categoric despre viitorul său: "Nu în Rusia!" - Antena Sport

Darius Olaru, prima reacţie după cartonaşul roşu din FCSB - Poli Iaşi 0-1. Anunţ categoric despre viitorul său: "Nu în Rusia!" Darius Olaru, în timpul unui meci / Profimediaimages Darius Olaru a avut prima reacţie după meciul FCSB – Poli Iaşi, scor 0-1, din etapa a 6-a a Ligii 1. Căpitanul roş-albaştrilor a fost eliminat înainte de pauză! Jucătorii lui Elias Charalambous au suferit o înfrângere greu de digerat chiar înaintea deplasării cu LASK Linz, din preliminariile Europa League. FCSB are un start de campionat de coşmar. În faţa a 4525 de fani, roş-albaştrii au fost învinşi de Poli Iaşi în Ghencea. Mihai Bordeianu a marcat în minutul 27 şi tot el a provocat cartonaşul roşu primit de Darius Olaru (32). Darius Olaru, prima reacţie după cartonaşul roşu din FCSB – Poli Iaşi 0-1 Gigi Becali a făcut patru schimbări la pauză, dar campionii en-titre nu au reuşit să obţină nici măcar un punct. În ultima jumătate de oră a debutat şi Florin Tănase. „Cred că am pierdut cele 3 puncte doar din cauza mea, a fost acel cartonaş roşu. Vreau să îmi cer scuze în faţa colegilor. (A fost intenţie?) Am vrut să îmi creez un avantaj. A fost mai mult cartonaş roşu din cauza terenului, dacă îmi venea mai bine. Dacă el a spus că a fost intenţie, atunci a fost inteţie. Am vrut să pun piciorul ca să protejez mingea, să o iau direct către poartă. Nu cred că a fost full contact, doar l-am ras. Dar dacă aşa a fost să fie… Am trecut de mult de faza cu vacanţa. Este o perioadă de fotbalist normală. A fost şi eliminarea cu Spartak, a venit acest meci pe care trebuia să îl câştigăm. A venit acest cartonaş roşu şi îmi asum.

(Pleci, rămâi?) Eu nu pun presiune pe mine, oamenii din exterior pun presiune pe mine. Transferuri, netransferuri… eu nu ştiu nimic. Mă gândesc la meciurile de aici, ştiu ce obiective are echipa, ce obiective am eu. Suntem o echipă, aşa am câştiga campionatul… nu a fost Olaru, sau Coman. Noi am ajutat prin cifre, dar echipa a făcut asta.

Tase este un jucător important, care ştie mediul de aici, ştie oamenii din jurul echipei. Ne cunoaşte pe noi, ne bucurăm că a revenit şi trebuie să începem treaba.

Anul trecut am ştiut să gestionăm altfel perioada asta. Acum nu o facem, mulţi jucători noi, multe transferuri, încercăm să îi integrăm şi pe ei. Nu ne cunoaştem atât de bine, sunt şi foarte multe schimbări.

Reclamă

Îmi doresc să joc din 3 în 3 zile. Trebuie să putem, să fim pregătiţi. Visul nostru era grupe Champions League, nu ni l-am îndeplinim. Vine un meci cu o echipă dificilă. Ne aştepta o dublă dificilă şi trebuie să ştim să o gestionăm. Nu ştiu, chiar nu ştiu nimic. Nu m-aş duce în Rusia! M-aş duce în grupele Europa League!„, a declarat Darius Olaru la digisport.ro. Darius Olaru, nervi şi frustrare în FCSB – Poli Iaşi! Darius Olaru a avut o criză de nervi şi de frustrare în meciul FCSB – Poli Iaşi, din etapa a 6-a a Ligii 1. Căpitanul campioanei României a fost eliminat după numai 35 de minute, după un gest care nu îi face cinste. Olaru a avut o intervenţie dură la Bordeianu şi i-a lăsat urme de crampoane pe picior. Jucătorul lui Poli Iaşi a avut nevoie de intervenţia medicilor, moment în care mijlocaşul FCSB-ului a cedat. „Ridică-te„, i-a strigat căpitanul roş-albaştrilor. Darius Olaru era extrem de nervos, mai ales după ce a primit cartonaş galben de la Ionuţ Coza i-a arătat cartonaş galben. A intervenit apoi VAR-ul, iar „centralul” partidei a fost chemat să revadă faza. Ionuţ Coza a decis să îşi schimbe decizia şi să îi acorde direct cartonaş roşu lui Darius Olaru. Acesta a ieşit furios de pe teren şi a plecat spre vestiare. În ultimele zile au tot apărut zvonuri că Olaru este aproape de un transfer şi că va pleca pe 5 milioane de euro. FCSB, învinsă de Poli Iaşi în Ghencea În Ghencea, FCSB a controlat primul sfert de oră al partidei cu Poli Iaşi, dar nu a avut nici o ocazie remarcabilă. Târnovanu a intervenit la şutul lui Samayoa, din minutul 19, iar după trei minute Marius Ştefănescu a fost şi el aproape de gol. Golul a venit în minutul 27 şi a fost marcat de Mihai Bordeianu, care a şutat şi balonul, deviat, a intrat în plasă. În minutul 32 Darius Olaru a primit cartonaşul roşu, în urma intervenţiei VAR, pentru o intervenţie asupra lui Bordeianu şi bucureştenii au rămas în zece.

Gigi Becali a efectuat patru schimbări la pauză însă gazdele nu au reuşit să înscrie în partea secundă, ieşenii fiind aceia care au trimis în bară, în minutul 74, prin Alin Roman. Poli s-a impus cu 1-0 provocând surpriza, iar ieşenii sunt pe locul 8, cu 7 puncte, în vreme ce echipa campioană a României, FCSB, se află pe 12, cu numai 5 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea (Oct. Popescu 46), Dawa, Ngezana, Panţîru – Lixandru (Baba Alhassan 46), Ad. Şut – M. Ştefănescu (D. Miculescu 46), Olaru, Al. Băluţă (Baeten 46) – Daniel Popa (Fl. Tănase 62). ANTRENOR: Elias Charalambous

POLI IAŞI: J. Fernandez – Guilherme, Samayoa, Claudio Silva, Atanaskoski – A. Roman (Miskovic 85), Bordeianu (Fl. Ilie 90+2), Gouet, V. Gheorghe (Tailson 60) – A. Gheorghiţă (David Popa 60), Kamberi (Ispas 90+2). Antrenor: Tony Da Silva

Cartonaşe galbene: Olaru 33, Dawa 45, Fl. Tănase 82, Baeten 90, Şut 90+7 / A. Gheorghiţă 40, Atanaskoski 52, Bordeianu 86, J. Fernandes 90+7

Cartonaş roşu: Darius Olaru (FCSB) min. 36

Arbitri: Ionuţ Coza – Stelian Slabu, Florian Vişan – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Andrei Constantinescu