Schimbare importantă în CCA! Vine un arbitru cu sute de meciuri în Liga 1

Oficialii Federației Române de Fotbal s-au întâlnit pe 24 iunie în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv, unde au luat o decizie importantă cu privire la noua componență a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

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Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai longevivi “centrali” români, va face parte din CCA începând cu noul sezon, după ce a primit votul celor din cadrul CE al FRF.

Colțescu ajunge în CCA

Sebastian Colțescu este pe cale să își încheie cariera din teren și să se mute la “birouri”, după ce a fost votat pentru a face parte din noua structură a CCA. Decizia s-a luat în cadrul unei ședințe de Comitet Executiv a celor de la FRF, la are șeful arbitrilor, Kyros Vassaras, a lipsit motivat.

Conform frf.ro, Vasile Marinescu și Sebastian Colțescu îi vor înlocui pe Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu.

Colțescu și-a făcut debutul în Liga 1 la o partidă dintre Oțelul Galați și Gloria Bistrița disputată pe 28 noiembrie 2003, iar ultima partidă pe care a oficiat-o în sezonul recent încheiat a fost cea dintre Dinamo și CFR Cluj din play-off-ul Ligii 1, de pe 16 mai.