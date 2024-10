"Se bat patronii pentru titlul de antrenorul anului!" Arlauskis, comparaţie incredibilă între Gigi Becali şi Mihai Rotaru - Antena Sport

Am ceva din domnul Becali de a reacționa la cald foarte repede. (n.r.: Un om cu suflet) Exact, exact. Mulți oameni spun, «Ce, domnule? Stai de vorbă cu domnul Becali?!». Nu-i deloc așa. Domnul Becali are ceva special. După care am ceva analitic din domnul Rotaru. El mi se părea foarte atent, foarte analitic. Are tot felul de lucruri pe care le poziționează. Cred că știu ceva din domnul Șucu. El fiind corporatist. În rest, nu mă regăsesc. Nu mă regăsesc cu cel de la Cluj”, a declarat Valeriu Iftime pentru gsp.ro.