"Se întoarce acasă!" Neluţu Varga, euforic după ce l-a convins pe Dan Petrescu să revină la CFR Cluj! Ce obiective i-a fixat - Antena Sport

Nigerianul de 24 de ani se află pe lista lui Gigi Becali în această vară, dar după succesul lui FCSB din Gruia, Gigi Becali s-a răzgândit şi vrea să îi ofere lui Neluţu Varga o sumă mai mică.

Iniţial, Gigi Becali ar fi fost dispus să ofere un milion de euro pentru Otele, dar în urma victoriei din Gruia, Becali a declarat că oferă numai 600.000 de euro.

Neluţu Varga a comentat declaraţiile patronului de la FCSB şi a spus că nu se pune problema ca CFR Cluj să vândă jucători la formaţia roş-albastră. Varga susţine că a glumit cu Becali şi că acesta nu îşi permite să cumpere jucători de la formaţia din Gruia:

„Exclus! Nu are el bani să cumpere jucători de la noi. Astea sunt glume. Am glumit cu el şi văd că şi-a luat-o în cap. Nu are el nicio variantă. Noi nu vindem jucători la Steaua (n.r. FCSB)”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.