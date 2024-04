"Şi-a luat-o în cap" Neluţu Varga i-a dat replica lui Gigi Becali. Care sunt şansele ca Philip Otele să ajungă la FCSB - Antena Sport

Reclamă

Neluţu Varga a comentat declaraţiile patronului de la FCSB şi a spus că nu se pune problema ca CFR Cluj să vândă jucători la formaţia roş-albastră. Varga susţine că a glumit cu Becali şi că acesta nu îşi permite să cumpere jucători de la formaţia din Gruia:

„Exclus! Nu are el bani să cumpere jucători de la noi. Astea sunt glume. Am glumit cu el şi văd că şi-a luat-o în cap. Nu are el nicio variantă. Noi nu vindem jucători la Steaua (n.r. FCSB)”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă

Gigi Becali dă două lovituri pe piața transferurilor cu petrodolarii de pe Florinel Coman: „Cu 5 milioane poți să-i iei!”

Întrebat dacă îi va fi greu fără Florinel Coman în lupta de la vară din preliminariile Ligii Campionilor, Gigi Becali a dezvăluit că încă nu este închisă povestea transferului lui Coman, dar şi faptul că nu îi va fi greu cu banii pe care îi va încasa, dacă acesta se va materializa.

Patronul celor de la FCSB a anunţat că din cele 5 milioane de euro va plăti 800.000 de euro pentru Otele de la CFR Cluj şi va încerca să îl cumpere şi pe Marius Ştefănescu de la Sepsi Sf. Gheorghe:

„(n.r. Va fi greu în cupele europene fără Florinel Coman?) Să vedem. Să vedem. Nu e închisă povestea. E și greu, dar și ușor cu 5 milioane de euro în cont. Cu 5 milioane îl iei pe Otele cu 800.000, că ți-l dă. Poți să-l iei și pe Dumitrescu ăla. Ștefănescu, da”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Va cuceri Dan Petrescu titlul din Liga 1, cu CFR Cluj, în 2024-2025? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...