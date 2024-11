"Se vede titlul?" Răspunsul tranşant al lui Marius Şumudică, după Rapid - Hermannstadt 1-0! Promisiunea făcută de antrenor - Antena Sport

Răspunsul tranşant al lui Marius Şumudică, după Rapid - Hermannstadt 1-0! Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport Răspunsul tranşant al lui Marius Şumudică, la întrebarea dacă Rapid va lua titlul, a venit la finalul partidei Rapid – Hermannstadt 1-0. Şumudică a spus clar că nu acesta este obiectivul echipei sale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ El a promis însă că o va duce pe Rapid în play-off. După victoria la limită cu Hermannstadt, Şumudică a recunoscut că jocul nu a fost cel pe care îl aştepta, dar e bucuros că echipa lui a luat cele 3 puncte. El a transmis alte „săgeţi” către Neil Lennon, precedentul antrenor al Rapidului. „Şumi” a spus că în 6 etape acesta a obţinut numai 5 puncte. „Se vede titlul?” Răspunsul tranşant al lui Marius Şumudică, după Rapid – Hermannstadt 1-0! Promisiunea făcută de antrenor „Hermannstadt nu a jucat în Cupă cu titularii. Noi am jucat cu Botoşani cu titularii. Nu am avut prospeţime. Nu îşi merită locul în clasament (n.r: Hermannstadt). Sunt un pic dezamăgit că nu am avut situţaii clare. Nu suntem echipă mare, dar se spune că echipele mari câştigă şi când joacă prost. Nu am făcut un meci bun. Nu avem decât 4 zile între jocuri, nu este uşor. La Botoşani a fost un teren foarte greu şi am jucat cu primii 11 pentru că Cupa este un obiectiv pentru noi. Contează cele 3 puncte şi faptul că am făcut 20 de puncte. Dacă noi reuşim să facem 22 de puncte faţă de cele 20 cu siguranţă vom fi în play-off. Reclamă

„Îmi pare rău de un singur meci, de cel de la Botoşani”

(n.r: Sunteţi acolo unde aţi vrut să fiţi?) Îmi pare rău de un singur meci, de cel de la Botoşani, unde am pierdut. Dacă am fi reuşit să câştigăm, şi am avut două ocazii, să fi avut 23 de puncte, era foarte bine. Am trecut peste Oţelul şi, ce e cel mai important, de 4 meciuri nu primim gol. Sunt ferm convins că vom mai creşte. Uşor-uşor o să crească şi Boupendza, şi Clinton. Astăzi Clinton a luat 3 puncte cu golul lui. Nu mă gândesc decât să ne revenim (n.r.: din punct de vedere fizic).

(n.r: Se vede titlul?) Sub nicio formă. Nu mă interesează titlul. În momentul de faţă nu suntem pregătiţi să fim campioni. Nu arătăm ca nişte campioni. U Cluj are 30 de puncte, FCSB câştigă restanţa, are 24 de puncte.

Pe mine nu mă interesează şi nu o să spun că vrem titlul. Pe mine mă interesează să fac mai mult ca ceilalţi antrenori. Eu am disuctat cu cei doi patroni de un plan mediu. Am plecat cu un handicap mare de tot. Am pierdut şi eu nişte puncte, până am găsit cheia. Înaintea mea a fost un antrenor care din 6 meciuri avea 5 puncte.

Poate să vrea performanţă oricine ar vrea. Eu nu pot să promit aşa ceva. Eu vă promit că Rapid va fi în play-off şi mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Hromada are contuzie. Săpunaru nu se antrenează. Nu e uşor să nu te antrenezi. Tobias a greşit o sumedenie de pase, dar a alergat 6.400 de metri, e de Champions League. Voi trage de ei până vor leşina pe teren. Şi cu Afumaţi voi juca cu primul 11. Vreau să fac 6 puncte. Şi cu CFR tot aşa”, a spus Marius Şumudică pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 1-0. Rapid – Hermannstadt 1-0. O nouă victorie pentru Marius Şumudică în Giuleşti! Golul lui N’Jie a decis soarta meciului Rapid a învins-o pe Hermannstadt cu 1-0, în etapa a 15-a din Liga 1. Jucătorii lui Marius Şumudică au ajuns la patru meciuri la rând fără înfrângere în toate competiţiile şi au legat două victorii pe Giuleşti. Clinton N’Jie, noua achiziţie a rapidiştilor, a marcat primul său gol în Giuleşti. El a înscris în minutul 27. Din minutul 58, Selimovic a fost faultat pentru un fault extrem de dur asupra lui Hromada. Chiar dacă jucătorii lui Marius Măldăruşanu au forţat obţinerea unui punct în 10 oameni, Rapid a rezistat şi a pus mâna pe cele trei puncte. După acest meci, Rapid se află pe locul 7, cu 20 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, echipa de pe locul 6, dar care are un meci mai puţin disputat. De partea cealaltă, FC Hermannstadt este pe locul 15, cu 13 puncte şi cu cinci înfrângeri la rând în Liga 1.

Rapid: Siegrist – Manea, Săpunaru, Pașcanu – Onea, Christensen, Hromada, Borza – N’jie, Boupendza, Petrila

Rezerve: Aioani, Ignat, Braun, Gojkovic, Vulturar, Grameni, Micovschi, Hasani, R. Pop, Dobre, Jambor

Antrenor: Marius Șumudică

Hermannstadt: Căbuz – Selimovic, Bejan, Ionuț Stoica – Antwi, Ivanov, Biceanu, Goncalves – Murgia, Chițu, Ianis Stoica

Rezerve: A. Pop, Muțiu, Găman, Căpușă, Oroian, Kujabi, F. Luca, R. Popescu, Neguț, D. Iancu, Deaconu, S. Buș

Antrenor: Marius Măldărășanu

