Sebastian Colţescu va arbitra CFR Cluj - Dinamo, din prima etapă a playoff-ului Ligii 1 - Antena Sport

Sebastian Colţescu va arbitra CFR Cluj - Dinamo CFR Cluj – Dinamo, unul dintre cele 3 meciuri din prima etapă a Ligii 1, va fi arbitrat de Sebastian Colţescu. Meciul va fi de la 21:00, în format live text pe AS.ro. Sebastian Colţescu va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi şi Imre-Laszlo Bucsi. Sebastian Colţescu va arbitra CFR Cluj – Dinamo În camera VAR se vor afla Istvan Kovacs şi Ioan Alexandru Corb, iar arbitru de rezervă va fi Florin Ovidiu Mazilu, scrie news.ro. Înaintea derby-ului de la Cluj, Zeljko Kopic a anunţat ce obiectiv are în acest playoff. „Suntem bine, jucătorii lucrează bine. Avem un adversar greu, dar suntem pregătiți. Suntem pregătiți să jucăm un fotbal bun, să ne depășim limitele și să scoatem un rezultat bun. Cîrjan nu poate juca, e suspendat din cauza galbenelor, ceilalți sunt apți. Homawoo e cu noi, nu avem nicio problemă. CFR e într-o formă bună, joacă frumos, au o echipă și un antrenor bun. Fiecare meci aduce ceva nou. Avem deja două meciuri cu ei, când am avut momente bune. Sper să fim la un nivel bun.

Am realizat ceva, dar toți jucătorii sunt determinați să arate ce pot, pentru ce lucrează. Nu vrem să fim doar în top 6, vrem să ne batem la fiecare meci. Suntem la două puncte de lider. Încercăm să ne pregătim pentru fiecare meci, iar la final vom vedea pe loc am terminat. Am avut o întâlnire cu oficialii, cu jucătorii, toți vrem să arătăm că nu suntem aici doar ca parte a top 6, ci să ne batem la vârful clasamentului. Vrem să fim în primele 3 la finalul sezonului", a spus antrenorul lui Dinamo într-o conferinţă de presă.