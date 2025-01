"Simţiţi că sunteţi susţinut de toată lumea?" Marius Şumudică a rostit 4 cuvinte şi a plecat din conferinţă - Antena Sport

Marius Şumudică a rostit 4 cuvinte şi a plecat din conferinţă, în momentul în care a fost întrebat despre susţinerea pe care o are în cadrul clubului. Şumudică a evitat să răspundă şi a spus că se abţine.

În ultimele zile, în spaţiul public s-a speculat faptul că Şumudică are doar susţinerea lui Victor Angelescu în cadrul clubului, în timp ce Viorel Moldovan şi Daniel Sandu ar fi în tabăra lui Dan Şucu.

Marius Şumudică a rostit 4 cuvinte şi a plecat din conferinţă

„(n.r. – Simţiţi că sunteţi susţinut de toată lumea?) Prefer să mă abţin”, a fost reacţia lui Marius Şumudică în cadrul conferinţei de presă.

Marius Şumudică, anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid

Marius Şumudică a făcut un anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid. În spaţiul public au apărut informaţii conform cărora antrenorul Rapidului ar fi dorit de turcii de la Kayserispor. Marius Şumudică a anunţat că nu ia în calcul, în acest moment, să plece de la Rapid şi că cei care vor decide viitorul său în Giuleşti sunt Dan Şucu şi Victor Angelescu.

„Tot timpul au existat variante despre mine şi nu ascund acest lucru. În momentul când am venit la Rapid, nu am venit să fiu pasager. Şi mă interesează opinia celor doi acţionari. Domnul Şucu şi Angelescu decid în ceea ce îl priveşte pe Şumudică. Nu am promis decât că mă voi bate pentru un trofeu, şi mă refer la Cupa, şi să duc echipa în playoff. Am primit şi eu, am văzut pe Twitter, mi s-au trimis mesaje din partea suporterilor de acolo. Nu iau în calcul nicio ofertă în cazul de faţă”, a spus Marius Şumudică.