Marius Şumudică, anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid: "Domnul Şucu şi Angelescu decid!" Ce a spus de Boupendza - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ de ultimă oră despre viitorul său la Rapid. În spaţiul public au apărut informaţii conform cărora antrenorul Rapidului ar fi dorit de turcii de la Kayserispor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică a anunţat că nu ia în calcul, în acest moment, să plece de la Rapid şi că cei care vor decide viitorul său în Giuleşti sunt Dan Şucu şi Victor Angelescu.

Marius Şumudică a rupt tăcerea despre oferta de la Kayserispor

„Tot timpul au existat variante despre mine şi nu ascund acest lucru. În momentul când am venit la Rapid, nu am venit să fiu pasager. Şi mă interesează opinia celor doi acţionari. Domnul Şucu şi Angelescu decid în ceea ce îl priveşte pe Şumudică. Nu am promis decât că mă voi bate pentru un trofeu, şi mă refer la Cupa, şi să duc echipa în playoff. Am primit şi eu, am văzut pe Twitter, mi s-au trimis mesaje din partea suporterilor de acolo. Nu iau în calcul nicio ofertă în cazul de faţă”, a spus Marius Şumudică.

Totodată, Marius Şumudică a vorbit şi despre scandalul provocat de Boupendza şi i-a transmis un mesaj vehement atacantului gabonez. Boupendza a fost exclus din lot după ce a refuzat să revină cu echipa în România. Atacantul nu va juca în partida cu Poli Iaşi.

„Aş dori să vorbiţi cu conducerea clubului. Eu sunt antrenor, am spus opinia mea la momentul respectiv. Nu face ăparte din acest joc, nu acccept situaţia care a fost. Este o discuţie între conducerea clubului şi jucătorul în speţă. Eu sunt antrenor şi v-am spus decizia pe care am luat-o pentru meciul ăsta. E un jucător de valoare, dar indiferent cine e, mai presus de Rapid nu e. Eu ştiu ce poate Boupendza, din punct de vedere fotbalistic pierde, dar nu pot să accept asemenea abateri şi niciodată nu pot să fac lucrul acesta în dauna Rapidului şi al clubului pe care îl conduc. Facem un caz mult prea mediatic în ceea ce priveşte Boupendza. Tot timpul au existat variante despre mine şi nu ascund acest lucru„, a spus Marius Şumudică.