Singurul vinovat găsit de Adrian Mititelu, după retrogradarea lui FCU Craiova: "Suntem îngenuncheaţi acum! E un şoc!" - Antena Sport

”E o seară foarte grea pentru noi, însă după cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Dacă există un vinovat pentru această situație, eu sunt acela. Eu sunt responsabil, eu am luat toate deciziile. Îmi pare rău, sunt 19 ani de muncă.

Altele au fost planurile. Nici nu ne gândeam că anul ăsta nu vom juca în play-off. Am simțit săptămâna asta că acesta va fi ultimul meci în Liga 1, presimțeam că vom pierde. O să anunțăm zilele următoare care e viitorul acestei echipe. Săptămâna viitoare o să spunem mai multe lucruri.

E un șoc, am cheltuit foarte mulți bani, suntem îngenuncheați acum. Suntem într-un moment de cotitură. Am niște discuții în familie, au dreptate, i-am expus foarte mult. Să știți că am adus în jur de 12-13 milioane de euro în club de la revenirea în Liga 1.

Am minus 20 de milioane în 3 ani. Nu e ușor. În Craiova, probabil foarte mulți se bucură. Suporterii au dreptate, dar mulți dintre ei arată că nu mă respectă. E greu să spui că vei face și vei drege, când vin aceiași oameni și te înjură”, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

Despre retragerea din fotbal a vorbit şi fiul său, Adrian Mititelu Jr. Acesta a lăsat de înţeles că nu vrea să mai audă despre echipa din Bănie.

Cum arată clasamentul final din play-out-ul Ligii 1: 1. UTA – 37 de puncte

2. Oţelul – 36 de puncte

3. U Cluj – 33 de puncte

4. Hermannstadt – 32 de puncte

5. Petrolul – 30 de puncte

6. Poli Iaşi – 27 de puncte

7 Dinamo – 25 de puncte

8. FC Botoşani – 25 de puncte

9. FC Voluntari – 24 de puncte

Nebunie pe stadion, după retrogradarea lui FC U Craiova 1948 A fost nebunie pe stadion, după retrogradarea lui FC U Craiova 1948. Meciul a fost oprit 10 minute, în minutul 89, după ce din Peluza Sud a oltenilor au zburat scaune şi alte obiecte. După cele 10 minute, jandarmii au fost trimişi în peluza unde se aflau ultraşii, pentru ca lucrurile să se liniştească. De asemenea, a fost pusă muzică în difuzoare pentru a nu se mai audă injuriile din stadion. Până la urmă, aceştia au ales să plece de pe arenă, înainte de fluierul de final. Cei câteva sute de ultraşi ai oltenilor şi-au ieşit din minţi când scorul era deja 1-3 şi au aruncat cu obiecte spre gazon. Marian Barbu a luat decizia să trimită la vestiar echipele pentru 10 minute. Totul a început după golul de 2-1 al sibienilor, care ducea teoretic echipa oltenilor în Liga 2. Fanii au început să strige „Mititelu, eşti o mizerie" şi „Fotbalişti se Serie B, vă rupem picioarele". La partida din Bănie au fost prezenţi aproximativ 4000 de fani, dintre care Peluza Sud a avut în componenţă 250-300 de ultraşi. Aceştia au fost responsabili pentru oprirea meciului şi în minutul 70, după ce au aruncat cu torţe şi alte obiecte spre teren.

