Ştefan Baiaram a prins curaj după un nou gol pentru Universitatea Craiova: "Pot mai mult! Înainte nu făceam asta" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a deschis scorul în partida cu Oţelul Galaţi şi şi-a ajutat echipa să treacă pe primul loc al Ligii 1. Baiaram a spus că randamentul său va fi din ce în ce mai bun.

Ştefan Baiaram a mai spus că şi-a îmbunătăţit randamentul în faţa porţii şi că nu mai ratează la fel de mult ca înainte.

Ştefan Baiaram a prins curaj după un nou gol pentru Universitatea Craiova

„Mă bucur că am câştigat şi că am putut să îmi ajut echipa. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm. Mă simt foarte bine, ştiu că pot mult mai mult. În ultima perioadă, am înscris la ocaziile pe care le-am avut. Înainte nu făceam asta. Ne dă încredere că suntem pe primul loc, mergem la Botoşani să câştigăm„, a spus Ştefan Baiaram la digisport.ro.

Universitatea Craiova – Oțelul 2-1! Baiaram și Maldonado i-au dus pe olteni pe primul loc în Liga 1

Prima repriză a meciului de la Craiova s-a consumat fără gol marcat. Craiova l-a pierdut şi pe Cicâldău, care a avut probleme musculare şi a fost înlocuit la pauză. Oltenii au reuşit să deschidă scorul în minutul 54, prin Baiaram, din pasa brazilianului Safira. În minutul 72 oaspeţii au egalat la şutul deviat al lui Ahmed Bani, însă gazdele au preluat conducerea patru minute mai târziu, prin Maldonado, din pasa aceluiaşi Safira, şi elevii lui Mirel Rădoi bifează a patra victorie consecutivă, impunându-se cu 2-1.

Craiova a trecut pe primul loc al clasamentului, cu 48 de puncte, iar Oţelul se află pe 12, cu 29 puncte.