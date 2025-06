Gică Hagi nu mai este antrenorul Farului Constanţa: "Voi continua alături de Consiliul de Administraţie" - Antena Sport

“Dragi fariști, azi, 2 iunie 2025, am luat decizia de a nu mai fi managerul tehnic al echipei de seniori Farul Constanța.

În ultimele zile s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Ianis Zicu să fie noul antrenor al celor de la Farul, în condiţiile în care se aflase de dorinţa lui Hagi de a renunţa la banca tehnică. Ianis Zicu a mai fost antrenorul celor de la Farul Constanţa înainte ca formaţia de la malul mării să fuzioneze cu Viitorul.

Gică Popescu speră la un sezon mult mai bun la Farul

Gică Popescu a recunoscut greşelile care au dus-o pe Farul în play-out şi nici nu se gândeşte să uite ceea ce s-a întâmplat în acest sezon. Speră însă ca Farul să se bată la cupele europene în sezonul viitor.

”Să uităm sezonul ăsta? Nu! Să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut greșeli în acest an. Le știm, important e că știm ce am greșit și nu dorim să repetăm anul viitor. Întotdeauna Farul va avea ca obiectiv performanța.