Ştefan Baiaram, discurs războinic după ce a dat un gol şi o pasă decisivă cu Gloria Buzău: "Ne batem la campionat" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a avut un discurs războinic la adresa rivalelor după ce a dat un gol şi o pasă decisivă cu Gloria Buzău. Atacantul oltenilor a reuşi să dea o pasă decisivă şi un gol în victoria Universităţii Craiova la Buzău, scor 2-0.

Baiaram e de părere că această victorie s-a obţinut cu mult sacrificiu şi că Universitatea Craiova se bate în fiecare etapă pentru visul suprem: titlul de campioană.

Ştefan Baiaram, discurs războinic după ce a dat un gol şi o pasă decisivă cu Gloria Buzău

„Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, asta ne doream de la început. Repriza a doua am ştiut să ne apărăm, am alergat mult, am muncit unul pentru altul. Ne bucurăm că am câştigat pe un asemenea teren. Mă bucur că s-a terminat, o să am timp să mă pregătesc mai bine. Suntem acolo, ne batem pentru campionat. Am avut momente bune, dar şi proaste. Acum intrăm în vacanţă şi ne bucurăm. Oriunde am face cantonamentul e bine venit„, a spus Ştefan Baiaram la digisport.ro.

Gloria Buzău – Universitatea Craiova 0-2! Paradela și Baiaram „eroii” lui Gâlcă! Oltenii au ajuns pe locul 2 în Liga 1

Paradela a reuşit să deschidă scorul la Buzău, în minutul 18, când a înscris cu o lovitură de cap din pasa lui Baiaram. Gazdele au avut o încercare timidă de a da replica, în minutul 23, la şutul lui Alexandru Jipa, dar aproape de gol s-au aflat tot craiovenii şi tot prin Paradela, în minutul 41. Tânărul Alexandru Stan nu l-a putut învinge pe portarul oaspeţilor, Laurenţiu Popescu, în minutul 56, însă Baiaram a înscris în minutul 90+2 şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.

În clasament, oltenii au 35 de puncte şi sunt pe locul secund. Gloria Buzău nu reuşeşte să părăsească ultima poziţie, a 16-a, având 16 puncte.