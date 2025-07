Ștefănescu și Băluță, așteptați cu brațele deschise la Dinamo. Ce a spus Cîrjan despre "exilații" de la FCSB - Antena Sport

(n.r. Întrebat și despre Băluță) Și el e un jucător foarte bun care poate ajuta clubul. Nu am vorbit cu el, nu știu absolut nimic, dar cum am zis, aștept jucători să avem o echipă foarte bună “, a declarat Cîrjan.

“ (n.r. Întrebat dacă îl așteaptă pe Ștefănescu de la FCSB) Am citit și eu, așteptăm orice jucător care poate ajuta Dinamo. Sperăm să ducem Dinamo acolo unde îi este locul și cred că el este un jucător de valoare care ne poate ajuta.

Ce a spus fotbalistul lui Dinamo despre începutul de sezon

În plus, Cîrjan a vorbit și despre startul “fals” de sezon al echipei sale și s-a arătat optimist că lucrurile se vor remedia în viitorul apropiat și că echipa va accede din nou în play-off.

“Nu am început campionatul așa cum ne doream. Speram la două victorii. Ăsta este fotbalul, nu putem să dăm timpul înapoi, ne gândim la victorie, ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta până acum. Am analizat ce am greșit și cred că vom arăta altfel cu Oțelul.

Cred că avem un început mai greu, pentru că au venit foarte mulți jucători noi și au timp de adaptare. Noi jucăm un stil diferit față de foarte multe echipe și cred că au nevoie de puțin timp, dar totul o să fie bine.