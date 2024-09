„Sunt negru de supărare!” Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova, după remiza cu Rapid - Antena Sport

Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova, după remiza cu Rapid. Patronul oltenilor s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei a opta din Liga 1. Oltenii au ratat numeroase ocazii, prin Alexandru Mitriță și Andrei Ivan.

Mihai Rotaru a comparat finalul meciului cu Rapid cu o partidă de handbal. Patronul trupei din Bănie a transmis că echipa sa a pierdut trei puncte din derby-urile ci Rapid și Dinamo, dat fiind faptul că în duelul cu „câinii”, oltenii au fost învinși în dublă superioritate numerică.

„Sunt negru de supărare. Mă uitam la un moment dat, era ca la handbal. Ei se apărau pe 11 metri, dar nu a intrat. Un meci pe care l-am controlat și pe care trebuia să-l câștigăm în mod normal.

Au trecut o dată linia de mijloc și au dat gol. Sunt supărat, pentru că am luat un singur punct. Consider că am pierdut cel puțin 3 puncte din dubla cu Dinamo și Rapid. De ce? Asta întrebați-i pe domnii Cârțu, Gâlcă.