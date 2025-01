"Sunt șocat" Dan Petrescu a "luat foc", după ce a auzit că fanii CFR-ului îi vor cere demisia: "Nu mă vrea nimeni" - Antena Sport

Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa nu ar juca…

Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR. Oricum o dai, nu e bine! Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici nu mă vrea nimeni. Nu mai înțeleg nimic, e șocant.

Asta nu mă afectează pe mine, afectează jucătorii! Ei vor să fie susținuți, din minutul 1 până în minutul 90. Dacă nu am jucat și nu am făcut, la final peste tot se fluieră, se cere demisia, dar până atunci trebuie încurajați.

Nu vreau ca ei să aibă de suferit, nici CFR Cluj. La câte am făcut pentru acest club, nu am mai făcut pentru altul. Nu este un moment, cred eu, să facem polemică. Abia am început anul 2025.

Fanii au dreptate mereu, după cum știți, ei sunt liberi să strige orice, de asta vin pe stadion, să se descarce!”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Până în momentul de față, Dan Petrescu a reușit să câștige 4 titluri de campion alături de CFR Cluj. Sub comanda „Bursucului”, echipa din Gruia a fost campioană în sezoanele: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 și 2021/2022.

Veste bună pentru Dan Petrescu la CFR Cluj

CFR Cluj a anunțat că a prelungit înțelegerea cu portarul Otto Hindrich. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a semnat până în 2028. Mai exact, este vorba de o înţelegere pentru trei ani şi jumătate.

Anunțul a fost făcut chiar de oficialii grupării din Gruia, prin intermediul rețelelor de socializare. Hindrich este evaluat e piața transferurilor la 450.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

„Suntem bucuroşi să vă anunţăm că tânărul nostru portar, Otto Hindrich, şi-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă trei sezoane şi jumătate, urmând să apere poarta echipei noastre cel puţin până în vara anului 2028!

Un produs 100% al Academiei CFR, Otto a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, paradele sale excelente reușind să facă diferența în acest sezon competițional”, a transmis pe rețelele de socializare CFR Cluj.