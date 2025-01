CFR Cluj a făcut anunţul! Otto Hindrich a semnat până în 2028: „Un produs 100% al Academiei” - Antena Sport

Otto Hindrich, dezvăluiri incredibile în presa din Ungaria

În urmă cu aproape trei ani, portarul celor de la CFR Cluj făcea dezvăluiri incredibile în presa din Ungaria. La acea vreme, Otto Hindrich a dat cărțile pe față despre perioada dificilă în care era rezervă pentru fosta campioană a României.

”Este o atmosferă rece și există multă presiune. Jucătorilor nu le pasă cine este în echipă, ci doar să fie cei mai buni coechipieri. Ori de câte ori fac o greșeală, se uită urât la mine și mă ceartă. Nu e vorba că nu mă plac. Mă plac și încearcă să mă ajute, dar când există o astfel de situație mă ceartă. De exemplu, după meciul cu FCSB. Există multă presiune la CFR.

Când am revenit la CFR în vară și am început să joc după o accidentare. În plus, a fost un antrenor cu portarii care nu mă plăcea foarte mult și mi-a spus să plec, că nu am ce căuta aici. Antrenamentele nu mergeau bine pentru că este dificil după accidentare. Dar apoi lucrurile s-au schimbat, a venit Dan Petrescu și lucrurile au luat-o în altă direcție”

Cred că fotbalul maghiar ar fi un pas înainte, pentru că acolo este o altă lume. Am fost acolo de două ori în probe, când eram mic. Sunt atras, foarte atras, dar aș prefera să joc pentru Puskas și Ferencvaros. Ar fi un pas înainte.

Dar vreau să joc cât mai mult aici, iar apoi mă voi gândi la lucruri de genul acesta. Am fost crescut 100% în spirit maghiar, dar nu vreau ca această problemă să fie ridicată în presa românească. Nu sunt sigur că le-ar plăcea răspunsul meu sau atitudinea mea”, a declarat Otto Hindrich, potrivit kronikaonline.ro.