"Sunteţi pregătit să antrenaţi Rapid?" Răspunsul dat imediat de Marius Măldărăşanu! Ce a spus despre înlocuirea lui Bogdan Lobonţ - Antena Sport

„Nu am de ce să vorbesc, să răspund la această întrebare, Rapid are antrenor, eu sunt aici, mai am un an de contract, sunt doar speculații, nu sunt genul de antrenor care să facă așa ceva, n-are rost să discutăm”, a declarat Marius Măldărăşanu, citat de gsp.ro.

De asemenea, Marius Măldărăşanu a oferit declaraţii şi despre înfrângerea suferită de Hermannstadt, cu Oţelul, declarându-se dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

Reclamă

„Credeam că puteam scoate mai mult din acest meci, din păcate am făcut mai multe greșeli, această fază fixă a făcut diferența. Noi am oferit prea puțin în prima repriză, aproape deloc.

Am avut câteva ocazii, n-a vrut să intre mingea, au scos mingea de pe linia porții. Poate n-a vrut Dumnezeu să marcăm pentru că eu poate n-am fost corect cu fotbalul, îmi asum această înfrângere, am făcut multe schimbări, am crezut în toți jucătorii pe care i-am introdus, merită datorită grupului din care fac parte.

Dacă făceam mai puține schimbări poate lucrurile ieșeau altfel, asta e viața, mergem înainte, îmi asum, încercăm să scoatem maxim, îi felicit pe cei de la Oțelul, pentru modul cum au gestionat situația”, a mai spus Măldărăşanu.

Reclamă 4 / 0/3

Pierdere uriaşă pentru Rapid, pentru tot restul sezonului. Anunţul oficial făcut de giuleşteni O pierdere uriaşă pentru Rapid a fost anunţată oficial de clubul giuleştean! Marian Aioani s-a accidentat în partida cu Farul şi va rata tot restul sezonului. Portarul de 24 de ani a venit la Rapid în locul lui Horaţiu Moldovan. Acesta a fost înlocuit la pauza duelului cu Farul cu Virgil Drăghia, după o accidentare la coapsă. Chiar dacă pentru portarul de 33 de ani, aceasta a fost prima apariţie în această stagiune în tricoul Rapidului, el va apăra poarta feroviarilor până la finalul sezonului. „Accidentarea suferită la coapsă de Marian Aioani în meciul cu Farul îl face indisponibil pe goalkeeperul nostru pentru aproximativ 3 săptămâni. Astfel, șansele ca portarul nostru să revină pe gazon în acest final de sezon sunt mici. Recuperare ușoară și rapidă, Marian!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...