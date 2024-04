Pierdere uriaşă pentru Rapid, pentru tot restul sezonului. Anunţul oficial făcut de giuleşteni - Antena Sport

„Accidentarea suferită la coapsă de Marian Aioani în meciul cu Farul îl face indisponibil pe goalkeeperul nostru pentru aproximativ 3 săptămâni.

Astfel, șansele ca portarul nostru să revină pe gazon în acest final de sezon sunt mici. Recuperare ușoară și rapidă, Marian!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Marian Aioani: „Simt niște dureri foarte mari la coapsa dreaptă”

„Simt niște dureri foarte mari la coapsa dreaptă. Despre meci ce pot să mai spun. Este o seară tristă pentru noi. Nu am reușit să fim mai lucizi în fața porții. La 1-1 am avut o situație mare căreia i-am dat cu piciorul, așa cum am tot făcut în play-off.

Acel Rapid s-a dus în momentele-cheie. Cred că am avut 4-5 meciuri în care puteam să marcăm și să ne rezolvăm meciurile. E o perioadă neagră pentru noi”, spunea Aioani, după Farul – Rapid 3-1.

Motivul pentru care Cristi Săpunaru a fost lăsat pe bancă de Bogdan Lobonț, la Farul – Rapid

S-a aflat motivul pentru care Cristi Săpunaru a fost lăsat pe bancă de Bogdan Lobonț, în duelul dintre Farul și Rapid. Căpitanul giuleștenilor a făcut anunțul și a dezvăluit că a fost accidentat pentru partida cu constănțenii.

Cristi Săpunaru a privit de pe banca de rezervă a cincea înfrângere suferită de Rapid, în play-off, fiind rezervă neutilizată. Căpitanul giuleștenilor a dezvăluit însă că a fost accidentat, încă având dureri la spate de la meciul cu FCSB. „Am avut și am încă probleme de la meciul cu FCSB, la spate. Nu m-am antrenat. Acesta a fost motivul”, a transmis Cristi Săpunaru, conform fanatik.ro. În locul lui Cristi Săpunaru, Bogdan Lobonț l-a titularizat pe Dragoș Grigore. Veteranul de 37 de ani a bifat primul meci ca titular, în acest sezon. Celălalt fundaș central a fost Iulian Cristea, în timp ce stopperul Paul Iacob a fost utilizat pe poziția de închizător, alături de Răzvan Oaidă.

