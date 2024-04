Surpriză la FCSB! Jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea în primul 11: "Va intra și va juca titular" - Antena Sport

Milionarul din Pipera vrea să folosească la maximum lotul pe care îl are! Jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea în primul 11, dacă „roş-albaştrii” îşi vor asigura titlul, este Ionuţ Panţîru.

Gigi Becali a anunţat că Panţîru va intra titular dacă titlul va fi rezolvat de etapa viitoare. FCSB – Farul se joacă mâine, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Surpriză la FCSB! Jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea în primul 11: „Va intra și va juca titular”

“Nu are cine. Eu tot timpul am întrebat de Panțîru. El zice că poate. Ei zic să mai vedem. Eu tot am încredere că el va mai putea. Antrenorii nu prea îl bagă, dar o să vedem.