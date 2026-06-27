Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!

Ngezana a ratat Campionatul Mondial, iar recent a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc. Refacerea după intervenție este una de durată.

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Mihai Stoica era sceptic în privinţa revenirii jucătorului la FCSB, dar Siyabonga Ngezana i-a făcut o surpriză! Fundașul central de la FCSB a ajuns în cantonamentul roș-albaștrilor din Olanda.

Ce a declarat Mihai Stoica despre Ngezana?

„Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda.

Am mari dubii că vine la reunire … Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie (n.r. Comisia de Disciplină a FRF), pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, a spus recent oficialul FCSB, la Prima Sport.