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Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 12:11

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Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: Am mari dubii că vine la reunire
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FCSB se pregătește de ce este mai rău. Mihai Stoica anticipează că Siyabonga Ngezana nu se va mai întoarce la FCSB.

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Ngezana a ratat Campionatul Mondial, iar în urmă cu câteva zile a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc. Refacerea după intervenție este una de durată.

Întrebat de situația fotbalistului, Mihai Stoica crede că este posibil ca acesta să refuze să se mai prezinte la echipă.

„Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda.

Am mari dubii că vine la reunire … Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie (n.r. Comisia de Disciplină a FRF), pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, a spus oficialul FCSB, la Prima Sport.

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Internaționalul sud-african și-a prelungit recent contractul cu FCSB.

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