"Te-ar tenta o revenire la Rapid?" Adrian Mutu a dat răspunsul pe loc: "Acest club mi-a intrat în ADN" - Antena Sport

Acum sunt puțin în dificultate, pentru că nu vreau să creez speculații, polemici, nu vreau să pun presiune pe Șumudică sau pe Rapid. Rapid e un club la care țin, mă înțeleg bine cu domnul Șucu, cu Angelescu, chiar și cu Șumi. Vreau să fiu neutru, pentru că un club la care am activat trece printr-un moment greu.

Acest club mi-a intrat în ADN, pentru că am fost acolo și știu cum e. Am avut parte de puține tensiuni timp de 1 an și 8 luni la Rapid și nu mi-am imaginat vreodată că poate ajunge aici. Mi se pare că Rapid trăiește tot timpul între nuntă și înmormântare, nu există un echilibru al emoțiilor”, a spus Adrian Mutu la fanatik.ro.

Adrian Mutu a antrenat-o pe Rapid în perioada 2 martie 2022 – 8 iulie 2023. Pe banca echipei din Giulești a adunat o medie de 1,72 puncte per meci, potrivit unei statistici oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.