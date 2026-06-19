Tobias Christensen a plecat de la Rapid. “Vă doresc ce e mai bun pe viitor!” Unde s-a transferat

Tobias Christensen a fost transferat de Rapid. Jucătorul va merge în Polonia, acolo unde a semnat cu KS Wieczysta Krakow.

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“FC Rapid și KS Wieczysta Krakow au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al mijlocașului Tobias Christensen.

🇱🇻 Tobias a îmbrăcat tricoul Rapidului în 73 de partide, în care a oferit 9 pase decisive și a marcat 4 goluri.

Mulțumim pentru spiritul de echipă arătat și devotamentul exemplar!

Mult succes, Tobi!”, este anunțul oficial postat de giuleșteni.

Fotbalistul a avut și un mesaj la plecare. “Vă doresc ce e mai bun pe viitor!”, le-a spus le fanilor giuleșteni.

Pentru fotbalist, Dan Şucu ar urma să încaseze 500.000 de euro, anunţă Digi Sport. Interesant este că jucătorul este lăsat să plece la un preţ mult mai mic faţă de cel plătit pe el în urmă cu doi ani.