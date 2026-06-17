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Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 13:16

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Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu

Profimedia

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Tobias Christensen a fost transferat de Rapid. Jucătorul va merge în Polonia, acolo unde a semnat cu Ekstraklasa.

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Tobias Christensen a evoluat în 73 de partide pentru giuleşteni şi a marcat de patru ori.

Pentru fotbalist, Dan Şucu ar urma să încaseze 500.000 de euro, anunţă Digi Sport. Interesant este că jucătorul este lăsat să plece la un preţ mult mai mic faţă de cel plătit pe el în urmă cu doi ani.

Rapid a plătit atunci 700.000 de euro pentru a-l transfera pe Christensen de la echipa maghiară Fehervar.

Christensen este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.3 milioane de euro.

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