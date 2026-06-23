Transfer pentru Ionuţ Gurău. A semnat în Liga 1

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește AS.ro pe Discover
Gruparea FC Botoşani a anunţat, marţi, transferul jucătorului Ionuţ Gurău.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Născut pe 27.03.1999, la Brăila, Ionuţ Gurău (1.98 m), evoluează ca portar şi a semnat cu “roş-alb-albaştri” un contract pe o perioadă de un an.
Ultimul club pentru care Ionuţ Gurău a evoluat este FK Bylis din Albania. Anterior acestei aventuri, noul jucător al “roş-alb-albaştrilor” a jucat doar în România la Luceafărul Brăila, Academia Hagi, Farul U18, U. Constanţa, Farul II, Gloria Buzău, Daco Getica, Unirea Slobozia şi FCU 1948 Craiova.
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat”
- Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova
- Gigi Becali a ratat transferul puștiului-minune care a promovat în Liga 1: „Îi prevăd un viitor frumos”
- Jovo Lukic, pe lista cluburilor din Ligue 1 și Bundesliga! Cât solicită U Cluj în schimbul atacantului
- Ultimatum pentru jucătorul FCSB-ului: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul