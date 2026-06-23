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Transfer pentru Ionuţ Gurău. A semnat în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 23 iunie 2026, 18:53

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Transfer pentru Ionuţ Gurău. A semnat în Liga 1
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Gruparea FC Botoşani a anunţat, marţi, transferul jucătorului Ionuţ Gurău.

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Născut pe 27.03.1999, la Brăila, Ionuţ Gurău (1.98 m), evoluează ca portar şi a semnat cu “roş-alb-albaştri” un contract pe o perioadă de un an.

Ultimul club pentru care Ionuţ Gurău a evoluat este FK Bylis din Albania. Anterior acestei aventuri, noul jucător al “roş-alb-albaştrilor” a jucat doar în România la Luceafărul Brăila, Academia Hagi, Farul U18, U. Constanţa, Farul II, Gloria Buzău, Daco Getica, Unirea Slobozia şi FCU 1948 Craiova.

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