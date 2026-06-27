Home | Fotbal | Liga 1 | Transferul momentului în Liga 1! Alexi Pitu, revenire de senzație în fotbalul românesc

Transferul momentului în Liga 1! Alexi Pitu, revenire de senzație în fotbalul românesc

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 11:00

Comentarii
Transferul momentului în Liga 1! Alexi Pitu, revenire de senzație în fotbalul românesc

Alexi Pitu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rămas liber de contract după despărțirea de danezii de la Vejle, Alexi Pitu este protagonistul unei reveniri de senzație în fotbalul românesc. Jucătorul format de Gică Hagi nu a revenit la Ovidiu, dar va lupta pentru play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internațional de tineret al României a bătut palma cu UTA Arad, după ce a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Alexi Pitu a semnat cu UTA Arad

După experiențe nereușite la Girodins de Bordeaux, Dunkerque și Vejle, Alexi Pitu a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc. Fotbalistul format de Gică Hagi a fost prezentat oficial de UTA.

„Alexi Pitu (24 ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Născut la Karlsruhe și format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană.
În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul, Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
Fanatik.ro
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
10:59

EXCLUSIVVozinha, mesaj sublim pentru România şi Joao Paulo!
10:51

E gata! Noul star din Serie A a semnat cu Chelsea. Lovitură pentru Cristi Chivu
10:31

Selecţionerul Capului Verde: „Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că nimic nu este imposibil”
10:08

Care e meciul pe care îl poţi vedea duminică, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY
10:03

EXCLUSIVDan Alexa şi Andone, reacţie categorică după ce au văzut Franţa – Novegia: “Ciudată decizie”
9:46

Didier Deschamps a intrat direct în istorie, chiar dacă nu a stat pe bancă în Norvegia – Franța 1-4
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 5 Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei 6 Mihai Pintilii semnează! Unde ajunge fostul secund de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8