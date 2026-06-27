Transferul momentului în Liga 1! Alexi Pitu, revenire de senzație în fotbalul românesc

Rămas liber de contract după despărțirea de danezii de la Vejle, Alexi Pitu este protagonistul unei reveniri de senzație în fotbalul românesc. Jucătorul format de Gică Hagi nu a revenit la Ovidiu, dar va lupta pentru play-off.
Fostul internațional de tineret al României a bătut palma cu UTA Arad, după ce a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
Alexi Pitu a semnat cu UTA Arad
După experiențe nereușite la Girodins de Bordeaux, Dunkerque și Vejle, Alexi Pitu a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc. Fotbalistul format de Gică Hagi a fost prezentat oficial de UTA.
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