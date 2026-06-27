Transferul momentului în Liga 1! Alexi Pitu, revenire de senzație în fotbalul românesc

Rămas liber de contract după despărțirea de danezii de la Vejle, Alexi Pitu este protagonistul unei reveniri de senzație în fotbalul românesc. Jucătorul format de Gică Hagi nu a revenit la Ovidiu, dar va lupta pentru play-off.

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Fostul internațional de tineret al României a bătut palma cu UTA Arad, după ce a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Alexi Pitu a semnat cu UTA Arad

După experiențe nereușite la Girodins de Bordeaux, Dunkerque și Vejle, Alexi Pitu a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc. Fotbalistul format de Gică Hagi a fost prezentat oficial de UTA.

„Alexi Pitu (24 ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană.