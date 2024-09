"Trebuie să mai aducem jucători!" Zeljko Kopic cere întăriri, înainte de Dinamo - Unirea Slobozia! - Antena Sport

Zeljko Kopic cere întăriri, înainte de Dinamo – Unirea Slobozia! Tehnicianul nu s-a ferit de cuivnte, la conferința de presă premergătoare duelului din etapa a 9-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Dinamo și Unirea Slobozia se va juca vineri, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Zeljko Kopic cere întăriri, înainte de Dinamo – Unirea Slobozia!

La conferința de presă, Zeljko Kopic a transmis faptul că Dinamo mai are nevoie de o serie de transferuri, pentru a avea un lot competitiv.

„Încă mai așteptăm transferuri, ne mai trebuie 2-3 jucători. Încă nu am semnat, dar trebuie să facem acest lucru. Nu am semnat, dar am discutat despre asta.

L-am adus pe Patrick Olsen, este un jucător foarte bun, cu personalitate, e important că l-am adus, dar trebuie să mai aducem 2-3 jucători în continuare”, a spus Zeljko Kopic.