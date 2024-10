"Uitaţi-vă la buzele mele!" Acuzat că a înjurat FCSB-ul, Marius Şumudică a răbufnit: "Ca în Turcia, cu mâna jos, de trei ori!" - Antena Sport

Acuzat că a înjurat FCSB-ul, Marius Şumudică a răbufnit după Rapid - Farul 5-0 Marius Şumudică, în timpul meciului din Giuleşti / Hepta Acuzat că a înjurat FCSB-ul în timpul derby-ului Rapid – Farul, scor 5-0, Marius Şumudică a răbufnit. Antrenorul giuleştenilor le-a răspuns criticilor şi le-a cerut acestora să revadă fazele ultimului meci din etapa a 13-a a Ligii 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Şumudică a ţinut să asigure că nu le-a adresat injurii rivalilor şi că doar a salutat galeria Rapidului. „Şumi” a afirmat că la fel reacţiona şi în Turcia, în momentul în care fanii îi scandau numele. Acuzat că a înjurat FCSB-ul, Marius Şumudică a răbufnit după Rapid – Farul 5-0 Marius Şumudică a explicat modul prin care s-a bucurat după golul de 3-0, marcat de Paşcanu. „Eu nu am înjurat Steaua. Uitați-vă la buzele mele. Poți să citești. Eu îți dau imaginile și îți arăt că nu rostesc nimic. E salutul galeriei noastre. Doar dau din mână. Niciodată eu nu mai ridic mâinile deasupra capului. Am anunțat și nu sunt un om care să vină în fața presei care să spună că nu va mai face lucrul ăsta. Dar e salutul galeriei. Nu pot să nu îmi ascult galeria. Și o fac ca în Turcia cu mâna jos, de trei ori. La golul trei, galeria a scandat împotriva rivalilor, a celor de la FCSB, iar eu în momentele alea de exuberanță nu rostesc nimic. Doar dau din mână și nu ridic mâinile deasupra capului. Dau din mână jos și salut galeria cum am făcut și în Turcia și peste tot. Reclamă

Îi salut de o anumită manieră. Le-am explicat că nu o să mai vin în fața galeriei să înjur Steaua cum o făceam înainte. Dau din mână, atâta tot și mă bucur ca și cum i-aș saluta de trei ori. Dar uitați-vă și la sfârșit de meci. Eu am stat în spate, nu am vrut să apar, nici când mi-au strigat numele și au înjurat. Doar am salutat. Am dat din mână, dar nu cu brațele sus cum făceam înainte„, a declarat Marius Şumudică la fanatik.ro.

Pentru Rapid urmează chiar derby-ul cu FCSB, de pe Arena Naţională. Confruntarea va fi duminică, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Alb-vişiniii au şansa de a o egala la puncte pe campioana en-titre a Ligii 1, în cazul unei victorii.

Rapid – Farul 5-0

Într-o primă repriză dominată de gazde, giuleştenii au deschis scorul în minutul 13, când Petrila a pasat la marginea careului şi Borza a şutat pe jos. În minutul 21 Alibec a trimis cu călcâiul pentru Radaslavescu, acesta a scăpat în careu şi a fost blocat în careu de Cristian Manea. Rapid şi-a majorat avantajul în minutul 30, după ce Dican a gafat, Christensen i-a trimis lui Petrila şi acesta a înscris. Minutul 40 a adus al treilea gol al gazdelor. Paşcanu a prins un voleu din careu şi Rapid a intrat cu 3-0 la pauză.

În minutul 72 Alex Dobre a debutat cu gol la Rapid, după un contraatac şi o pasă a lui Cristian Manea, iar scorul a luat proporţii, 4-0. Oaspeţii nu au existat pe teren, în timp ce elevii lui Marius Şumudică au pus presiune până la final. Dănuleasă a fost eliminat în minutul 83, la numai două minute după ce intrase pe teren, iar giuleştenii au rămas şi ei în zece. Hromada a primit galben pentru un atac la Nicolas Popescu, în minutul 90+3, dar după verificarea VAR cartonaşul a fost transformat în roşu şi Hromada a părăsit terenul. Rapidiştii s-au impus în final cu 5-0, Alex Dobre reuşind dubla în minutul 90+4. Rapid a aplicat o corecţie neaşteptată echipei lui Hagi şi, cu 16 puncte, este pe locul 10, în timp ce Farul se află în subsolul clasamentului, pe locul 14, cu 13 puncte. RAPID: Siegrist – C. Manea, Săpunaru (Cr. Ignat 43), Paşcanu (Micovschi 86) – Onea, T. Christensen (Grameni 86), Hromada, Borza – N’jie (Al. Dobre 66), Boupendza, Petrila (Kait 88). ANTRENOR: Marius Şumudică FARUL: Buzbuchi – M. Bălaşa (Dănuleasă 81), Ţîru, Gustavo Marins, C. Ganea (N. Popescu 71) – V. Dican, Nedelcu (Al. Stoian 28), Vînă – N. Grigoryan (Băsceanu 71), Alibec, Radaslavescu (D. Sîrbu 46). ANTRENOR: Gheorghe Hagi Cartonaşe galbene: Siegrist 4, Săpunaru 6, Paşcanu 54, Onea 77, A. Dobre 89, / Radaslavescu 36, Alibec 44, Gustavo Marins 89 Cartonaşe roşii: Gabriel Dănuleasă (Farul Constanţa) min. 83; Jakub Hromada (Rapid) min. 90+3 Arbitri: Andrei Moroiţă – Daniel Mitruţi, Ionel Dumitru

Arbitri VAR: Florin Andrei – Cristina Trandafir

