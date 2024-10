Marius Şumudică, discurs neaşteptat înaintea derby-ului cu FCSB: "Plecăm cu şansa a doua! E cea mai bună echipă!" - Antena Sport

Marius Şumudică a avut un discurs neaşteptat înaintea derby-ului cu FCSB, deşi Rapid a făcut spectacol în partida cu Farul. Echipa lui Şumudică a făcut cel mai bun meci al sezonului şi a s-a impus cu 5-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică a prefaţat şi derby-ul cu FCSB şi a spus că Rapid pleacă cu şansa a doua. Mai mult, Şumudică a spus despre FCSB că este cea mai bună şi cea mai în formă echipă din campionat. Şumudică a ţinut să îi liniştească şi pe fani în privinţa lui Săpunaru. Căpitanul Rapidului a fost înlocuit la finalul primei reprize.

Marius Şumudică, discurs neaşteptat înaintea derby-ului cu FCSB

„Vreau să felicită jucătorii, este victoria lor. Am fost agresivi, ne-am dorit victoria. După un astfel de meci sunt bucuros. Încă nu am realizat nimic, avem 16 puncte. Sper că a fost un declic şi să urcăm. Am fost o echipă, o familie, am muncit. Nu vreau să scot în evidenţă niciun jucător. Este victoria lor, a grupului, a Rapidului. Le-am spus la centru că sunt mândru de ei că au interpretat rapid acest sistem. E un scor mare, dar într-un final sunt doar 3 puncte. Nu v-am spus că o să vedeţi alt Şumudică? Ce vreţi să fac acum?

Hromada a jucat foarte bine, este o pierdere mare pentru noi. Săpunaru are aceleaşi probleme, joacă cu inflitraţii. Face eforturi şi de asta merită tot respectul. Nu este adevărat de Jambor, am 26 de jucători,pot să pun doar 23 pe foaie. Următorul meci o să facă parte din lot. Întâşnim cea mai bună echipă, cea mai în formă, cu rezultate. Dacă vom avea atitudinea de astăzi, vom avea o şansă. Dcaă vom avea o altă atitudine, ne vom întoarce unde eram. Consider că plecăm cu şansa a doua pentru că întâlnim campioana ţării, o echipă care este în grupa Europa League„, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.

Rapid – Farul Constanţa 5-0. Echipa lui Şumudică a umilit-o pe cea a lui Hagi! Alex Dobre, dublă la debut! Show total în Giuleşti

Într-o primă repriză dominată de gazde, giuleştenii au deschis scorul în minutul 13, când Petrila a pasat la marginea careului şi Borza a şutat pe jos. În minutul 21 Alibec a trimis cu călcâiul pentru Radaslavescu, acesta a scăpat în careu şi a fost blocat în careu de Cristian Manea. Rapid şi-a majorat avantajul în minutul 30, după ce Dican a gafat, Christensen i-a trimis lui Petrila şi acesta a înscris. Minutul 40 a adus al treilea gol al gazdelor. Paşcanu a prins un voleu din careu şi Rapid a intrat cu 3-0 la pauză.