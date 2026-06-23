Ultimatum pentru jucătorul FCSB-ului: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul

Jucătorul FCSB-ului a primit un ultimatum și ar putea fi lăsat acasă. Florin Tănase (31 de ani) încă nu și-a prelungit contractul cu formația roș-albastră.
Actuala înțelegere a jucătorului cu FCSB va expira la finalul acestei luni. Tănase, cotat la 1,8 milioane de euro, a fost curtat de formații din China, în această perioadă de mercato.
Ultimatum pentru Florin Tănase la FCSB: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul
FCSB s-a reunit pe 22 iunie și se pregătește de plecarea în cantonamentul din Olanda. De la reunire au lipsit mai mulți jucători, care au fost convocați la ultima acțiune a echipei naționale.
Florin Tănase, Ștefan Târnovanu și Mihai Popescu nu au fost prezenți la vizita medicală, ei fiind așteptați să se alăture lotului condus de Marius Baciu joi, pe 25 iunie. A doua zi, roș-albaștrii vor pleca spre Olanda, pentru stagiul de pregătire de vară.
Totuși, conform fanatik.ro, Florin Tănase ar putea fi lăsat acasă, dacă nu-și va prelungi contractul până la finalul săptămânii. Pentru moment, decarul roș-albaștrilor nu a ajuns la un acord final cu Gigi Becali pentru noua sa înțelegere, astfel că viitorul său este incert.
Sursa citată menționează că în cazul în care Florin Tănase nu va semna prelungirea contractului până vineri cu FCSB, acesta ar putea să nu mai facă deplasarea în Olanda.
Ce spunea Gigi Becali despre Florin Tănase
Gigi Becali oferea recent ultimele detalii despre situația lui Florin Tănase. Patronul de la FCSB era convins că mijlocașul nu va da curs ofertei primite din China.
„Eu am vorbit cu el acum două săptămâni, mi-a zis că are ofertă din China. A spus că nu pleacă în China, da. El a vrut contract pe patru ani. I-am zis că nu-i fac contract pe patru ani, îi fac pe doi. Așa a rămas discuția. Eu vreau pe doi ani, el pe patru. Ce e clar e că el nu pleacă în China.
Eu cred că da, rămâne la noi. Eu îl consider în echipă pe Tănase. Nu este vorba aici de salariu. E o chestiune de afaceri (n.r. în domeniul imobiliarelor). Ar vrea să îl finanțez, face el niște afaceri, niște blocuri. E mai extinsă colaborarea. Nu pot să le spun pe toate.
E adevărat că a câștigat niște bani frumoși, că i-am dat un teren, a făcut niște blocuri. Dar să nu creadă că, dacă a făcut treabă… Imediat vii în cap în afaceri! Nu te juca cu astea”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro.
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