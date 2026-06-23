Ultimatum pentru jucătorul FCSB-ului: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul

Jucătorul FCSB-ului a primit un ultimatum și ar putea fi lăsat acasă. Florin Tănase (31 de ani) încă nu și-a prelungit contractul cu formația roș-albastră.

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Actuala înțelegere a jucătorului cu FCSB va expira la finalul acestei luni. Tănase, cotat la 1,8 milioane de euro, a fost curtat de formații din China, în această perioadă de mercato.

Ultimatum pentru Florin Tănase la FCSB: nu va merge în cantonament dacă nu-și va prelungi contractul

FCSB s-a reunit pe 22 iunie și se pregătește de plecarea în cantonamentul din Olanda. De la reunire au lipsit mai mulți jucători, care au fost convocați la ultima acțiune a echipei naționale.

Florin Tănase, Ștefan Târnovanu și Mihai Popescu nu au fost prezenți la vizita medicală, ei fiind așteptați să se alăture lotului condus de Marius Baciu joi, pe 25 iunie. A doua zi, roș-albaștrii vor pleca spre Olanda, pentru stagiul de pregătire de vară.

Totuși, conform fanatik.ro, Florin Tănase ar putea fi lăsat acasă, dacă nu-și va prelungi contractul până la finalul săptămânii. Pentru moment, decarul roș-albaștrilor nu a ajuns la un acord final cu Gigi Becali pentru noua sa înțelegere, astfel că viitorul său este incert.