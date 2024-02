"Un duş rece, ne pune cu picioarele pe pământ!" Cristiano Bergodi, reacţie fermă despre gafa lui Săpunaru şi lupta la titlu - Antena Sport

Reclamă

„Meciul a fost pierdut, din păcate am pierdut 3 puncte. Am avut o ocazie foarte bună de 2-0, dar asta a fost. În prima repriză nu am fost foarte buni. În a doua repriză am mers mai bine, dar și ei au schimbat sistemul de joc. Portarul lor a apărat foarte bine. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ. Am primit prea multe felicitări.

Nu știu dacă greșeala lui Săpunaru a fost decisivă. Se poate întâmpla, nu cred că echipa a căzut atunci. Am avut ocazii înainte de 1-0, apoi am trecut în avantaj și am mai avut ocazii, până să fim egalați. Eu nu am văzut că echipa a căzut din punct de vedere psihic. Am schimbat ceva, dar asta a fost astăzi.

Normal că după ce ne-au dat gol au crezut că pot câștiga. După ce ne-au dat al 2-lea gol ne-am dezechilibrat. Au intrat și Funsho, și Petrila pentru a mări ritmul echipei, dar din păcate nu s-a întâmplat nimic. Sper că jucătorii au înțeles, vom vedea cu UTA, miercuri.

După cum spuneam, e un duș rece, dar trebuie să ținem capul sus. Asta este, după 5 victorii a venit și o înfrângere. Trebuie să mergem înainte, nu este un capăt de țară. Nu se simte presiunea pentru titlu, noi am venit aici să câștgiăm. Echipa a făcut niște greșeli care se pot întâmpla, pentru mine nu este nicio problemă. Băieții trebuie să aibă încredere în ei, fără să fie un capăt de țară. Asta trebuie să gestionăm. Mergem înainte, cu picioarele pe pământ!”, a spus Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

Cristi Săpunaru și-a asumat vina pentru înfrângerea cu Poli Iași

La capătul acestei partide, Săpunaru a menționat că partida a fost pierdută din cauza faptului că le-a făcut cadou un gol moldovenilor. Echipa lui Leo Grozavu a semnat prima reușită după eroarea fundașului, iar apoi a reușit să facă o revenire de senzație.

„Îmi cer eu scuze. Eu am pierdut meciul, nu echipa. Nu am văzut mingea, am dat pe lângă și de atunci s-a pierdut meciul. Asta este, se întâmplă. La gafa mea s-a făcut diferența. Dacă nu o comiteam nu îi băgam în meci. Am pierdut un punct și jumătate, o să recuperăm. Urmează meciul cu UTA, să spălăm rușinea și să ne menținem pe locul al 2-lea”, a spus Cristi Săpunaru

