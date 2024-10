"Va face de frică ce spun eu!" Gigi Becali, critici pentru Darius Olaru după FCSB - Gloria Buzău 3-2: "Mie nu-mi convine" - Antena Sport

Gigi Becali, critici pentru Darius Olaru după FCSB – Gloria Buzău 3-2. Campioana României s-a impus pe Arena Naţională în meciul contra nou-promovatei lui Eugen Neagoe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce buzoienii au deschis scorul prin Jipa, în minutul 5, dubla lui Octavian Popescu şi reuşita lui Daniel Bîrligea au întors scorul în favoarea roş-albaştrilor. În minutul 87, Cestor a înscris al doilea gol al buzoienilor, dar a fost prea târziu pentru ca promovata să mai încerce ceva.

Gigi Becali, critici pentru Darius Olaru după FCSB – Gloria Buzău 3-2

În ciuda celor trei puncte obţinute, Gigi Becali nu a fost încântat de prestaţia jucătorilor lui Elias Charalambous. Printre cei certaţi de patronul FCSB-ului se numără şi căpitanul Darius Olaru.

Gigi Becali i-a reproşat atitudinea din finalul meciului şi a declarat că îl ceartă pentru ca jucătorul său să ştie de frică. De asemenea, el a mai dezvăluit că Olaru a refuzat să primească o mărire de salariu după

„Dacă ne conduce Buzău, nu e în regulă! Dacă au câştigat, ce? Dacă am ajuns să dăm minge lungă cu Buzău în prelungiri, de parcă jucam cu PAOK. Nu se poate! Sunt foarte mulţumit, le mulţumesc şi lor că am câştigat 3 puncte, dar nu mi-a plăcut atitudinea din final a lui Olaru. Pentru ce tot dai pase decisive, nu are rost! Pentru ce să mai obosească echipa, să se întoarcă să recupereze mingea. Pentru ce?