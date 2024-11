Valentin Costache, dărâmat după Rapid - UTA 2-0: "Îmi pare rău"! Ce a spus despre faza penalty-ului - Antena Sport

Valentin Costache s-a declarat foarte dezamăgit de faptul că UTA a fost învinsă cu 2-0 de fosta lui echipă, Rapid. Costache evoluează la UTA din vara acestui an.

Arădenii l-au transferat ca jucător liber de contract de la echipa cipriotă Apollon Limassol. Costache plecase la Apollon Limassol de la Rapid, pentru numai 100.000 de euro, în vara lui 2023.

Valentin Costache a spus ce le-a lipsit arădenilor, după Rapid – UTA 2-0

„Două reprize foarte-foarte diferite. Prima repriză a fost echilibrată, dacă nu noi am fost mai bine. Am şi ţinut de minge, am şi ajuns în careu.

În a doua repriză nu ştiu ce s-a întâmplat şi sunt foarte-foarte supărat.

În a doua repriză, în primul minut, iei gol din fază fixă. Primele minute, ştiţi, sunt cele mai importante.