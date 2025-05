Vali Crețu a dezvăluit care este „secretul” celor de la FCSB! Mesaj direct după al 2-lea titlu câștigat - Antena Sport

„A fost ceva uimitor! Ceva fabulos! Ne-am autodepășit sezonul ăsta. Ținând cont la câte meciuri am jucat, nu știu cum am mai avut energie, la câte petreceri am avut.

E vorba despre încredere și echilibru. Grupul este unit și am arătat asta și pe teren, dar și în afara lui.

Suntem o familie la FCSB, iar asta contează enorm. Am câștigat din nou campionatul și am ajuns până în optimile de finală din Europa League.