Verdict în lupta pentru titlu! Antrenorul care se bate la retrogradare ştie cine se va impune în Liga 1 - Antena Sport

Antrenorul care se bate să evite retrogradarea în Liga 1 ştie cine se va impune în lupta pentru titlu. După 3 etape din play-off, FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova pare că s-au îndepărtat de celelalte commpetitoare. Vasile Miriuţă pariază pe fosta sa echipă în duelul pentru locul 1.

Vasile Miriuţă îi vede campioni pe cei de la CFR Cluj, în dauna celor de la FCSB şi Universitatea Craiova. Ştie de ce echipa lui Dan Petrescu le va lua faţa rivalelor.

Vasile Miriuţă spune că CFR Cluj va lua titlul

Vasile Miriuță se bate să evite retrogradarea cu cei de la Poli Iași, dar este atent şi la lupta pentru titlu din play-off. Tehnicianul moldovenilor crede că fosta sa echipă va câştiga trofeul în acest sezon. „Eu zic că CFR e cea mai bună, ei sunt favoriți, apoi FCSB. Craiova are un parcurs bun cu Mirel (n.r. Rădoi), dar nu o văd capabilă să se bată până la final. CFR joacă un fotbal direct pe poartă, așa cum ar trebui să se joace.

CFR asta face, pune presiune pe tine te forțează să greșești. Te macină, nu te lasă să joci. FCSB la fel. La ora actuală cum joacă CFR și la problemele de lot pe care le are FCSB îi văd pe ei favoriți. FCSB are probleme dacă le lipsesc Șut, Tănase, Bârligea”, a declarat Vasile Miriuță, conform digisport.ro.

După 3 etape din play-off, campioana FCSB este lider în Liga 1. Are două puncte avans faţă de cei de la CFR Cluj şi trei faţă de Craiova lui Mirel Rădoi. În această rundă, se joacă derby-ul Universitatea Craiova-FCSB duminică, de la ora 21.00. Apoi, luni de la ora 20.30 are meci trupa lui Dan Petrescu. CFR Cluj-Rapid e de la ora 20.30, în Gruia. În această rundă mai are loc şi partida dintre U Cluj şi Dinamo.