Victor Angelescu, ironie devastatoare la adresa lui Gigi Becali, după ce Rapid a umilit FCSB: "Unde-i valoarea, domnu' Becali?" - Antena Sport

„Nu toată lumea zicea, domnul Becali zicea (n.r. că e gata campionatul). Chiar vreau să văd şi eu unde este, că a zis că ne bate pe valoare, că ne surclasează, că nu ştie ce se întâmplă, că o să fie la 18 puncte.

Eu zic să bage şampania înapoi la rece, că la fotbal îi batem oricând. Îi cam batem de ceva timp. Azi a fost o diferenţă mare între noi şi ei, de la valoare până la orice. Unde-i valoarea acum, domnu’ Becali? Unde-i valoarea?

Şampania încă o are, că e încă pe primul loc, dar pe valoare greu. Cred că am arătat că suntem echipa mai bună azi, am fost mult mai buni, dar rămâne diferenţa de puncte, FCSB are prima şansă, dar eu zic totuşi să o ţină la rece, campionatul se joacă”, a declarat Victor Angelescu, la primasport.ro.

Dan Şucu, mesaj pentru Becali după ce Rapid şi-a umilit rivala

Dan Şucu a avut un mesaj pentru Becali după ce Rapid şi-a umilit rivala. Totuşi, acţionarul majoritar spune că FCSB este echipă puternică, în ciuda faptului că a pierdut clar derby-ul.

Dan Şucu, în discursul său, a făcut referire la declaraţiile pline de optimism ale lui Gigi Becali înaintea derby-ului.

„Cea mai frumoasă seară. Aş vrea să scot în evidenţă că, în ciuda scorului, echipa adversă e echipă bună. Aroganţa e boală grea. Eu sper ca la Rapid să nu ajungem aroganţi. În seara aceasta, noi şi suporterii începem să ştim cât de puternici suntem. Toate golurile mi-au plăcut. Din zi în zi eu cred că ne întărim. Iar mi-au luat băieţii bani, îmi doresc să îmi ia în continuare”, a spus Dan Şucu la plecarea de la stadion.

