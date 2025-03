Victor Angelescu s-a enervat! Cuvinte dure la adresa fanilor de la Rapid: "Dacă Jandarmeria nu ia măsuri vom lua noi" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid este extrem de supărat pe fanii echipei giuleştene. Mai mult, înainte de Rapid-Universitatea Craiova, acţionarul le-a transmis un mesaj dur suporterilor. Nu este deloc mulţumit că echipa sa are terenul suspendat şi că vor fi doar copii în tribune.

Victor Angelescu a spus clar. Dacă Jandarmeria nu va lua măsuri împotriva fanilor turbulenţi, connducerea celor de la Rapid se va implica.

Victor Angelescu, mesaj dur pentru fani

Victor Angelescu a ajuns la capătul puterilor. Derpjele fanilor l-au enervat cumplit pe acţionarul minoritar de la Rapid. „Trebuie să înțeleagă și suporterii noștri că nu numai cuantumul amenzilor, eu am ieșit personal de mai multe ori și am spus care este suma, trebuie să înțeleagă că așa ceva nu mai putem accepta. Chiar am vorbit intern, mai ales faptul că începem primul meci acasă și nu jucăm cu spectatori.

Trebuie să înțeleagă, în primul rând, că sunt foarte importanți pentru noi. În sensul că pe Giulești galeria și suporterii în general, nu numai galeria, ne ajută enorm. Noi pierdem foarte greu pe Giulești, se știe că e o fortăreață. Și cel mai mult avem nevoie de ei când contează, adică în play-off.

Am intrat în play-off, avem meciuri decisive cu cele mai bune echipe și, din păcate, nu putem beneficia de aportul lor. Ceea ce este un mare minus să sufere atâția rapidiși pentru câțiva oameni care aruncă cu petarde, cu torțe, cu fumigene în teren, nu mi se pare ok. Și chiar am vorbit și, de acum încolo, vom lua măsuri foarte dure împotriva celor care vor face acest lucru.