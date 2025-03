"Am obosit să mă lupt cu fiecare" Marius Şumudică a venit cu replica, după declaraţiile lui Victor Angelescu: "Şi eu voi fi liber să iau o decizie" - Antena Sport

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a vorbit înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, despre declaraţiile date de către Victor Angelescu, acţionarul minoritar al clubului din Giuleşti.

Angelescu a declarat că va exista o discuţie la finalul sezonului cu Marius Şumudică, dacă Rapid nu îşi va îndeplini obiectivul, acela de a ajunge în cupele europene. Giuleştenii au ocazia de a realiza acest obiectiv prin clasarea pe podium sau câştigarea Cupei Romţniei, acolo unde Rapid este deja calificată în sferturi şi urmează să joace împotriva celor de la Metalul Buzău pentru un loc în semifinale.

Marius Şumudică a comentat declaraţiile lui Victor Angelescu înainte de Rapid – Universitatea Craiova

„Nu vreau să intru foarte mult în amănunte. Este opinia domnului Angelescu, opinia domnului Şucu, putem avea diferite opinii. Eu sunt un antrenor angajat la Fotbal Club Rapid Bucureşti şi în momentul de faţă mă aflu în obiectivul care a fost trasat de club. Mai departe nu ştiu despre ce discuţie este vorba sau la ce s-a referit domnul Angelescu. Mi-au spus mai mulţi. Nu ştiu dacă aţi văzut, eu am vreo 3-4 săptămâni de când nu am mai intrat la nicio televiziune, nu am mai dat nicio declaraţie pentru că m-am săturat.

Am obosit să mă lupt cu fiecare. M-am săturat să le iau pe toate în cârcă şi să lupt de unul singur. Respect ce a zis domnul Angelescu, este opinia dânsului, este conducătorul acestui club, este liber să discute cu un alt antrenor, e liber să facă ce îşi doresc dânşii, cum şi eu voi fi liber la sfârşitul acestui campionat să iau decizia pe care o voi lua. Şi o să vedeţi atunci.

Nu vreau să dezvolt acest subiect. Mâine avem un joc extrem de important cu Universitatea Craiova şi nu mă gândesc decât la acest joc. Mai departe, veţi vedea când va avea loc discuţia. Dacă domnul Angelescu mă va chema să discutăm sau domnul Şucu, vom avea o discuţie. Dar este clar că decizia nu aparţine numai clubului Rapid, aparţine şi lui Marius Şumudică”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă.