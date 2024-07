Zeljko Kopic şi Cătălin Cîrjan, primele reacţii după ce Dinamo a fost învinsă dramatic de CFR Cluj! Mijlocaşul a debutat cu gol - Antena Sport

Zeljko Kopic şi Cătălin Cîrjan au oferit primele reacţii, după ce Dinamo a fost învinsă dramatic de CFR Cluj. Antrenorul „câinilor” a tras concluziile, după ce echipa sa a fost învinsă cu un gol primit în prelungiri.

Cătălin Cîrjan a marcat chiar la debutul oficial la Dinamo. Mijlocaşul a punctat superb, iar golul secund al „câinilor” a fost marcat de Hakim Abdallah.

Zeljko Kopic şi Cătălin Cîrjan, primele reacţii după ce Dinamo a fost învinsă dramatic de CFR Cluj

Zeljko Kopic a subliniat jocul bun al lui Dinamo, din prima repriză. Antrenorul croat a transmis că CFR Cluj a avut un plus la capitolul intensitate, în repriza secundă, atunci când a reuşit întoarcă scorul.

„Știam că va fi un meci dificil, că CFR are multă calitate, nu doar în primul 11, dar și pe bancă, jucători care pot face diferența în orice moment. În prima repriză am făcut multe lucruri bune, au fost multe faze bune. În partea a doua am făcut câteva greșeli, dar am încercat să jucăm.

La 2-2 am avut o ocazie bună prin Bani, au mai avut șanse Amzăr, Selmani. CFR a păstrat intensitatea, au câștigat câteva dueluri la mijloc. E primul joc, trebuie să continuăm să lucrăm, să analizăm și să ne îmbunătățim unde este cazul.