Zeljko Kopic, veste uriaşă înaintea meciului cu Farul: "Va fi în lot!" Ce a spus de duelul cu Hagi - Antena Sport

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că în meciul cu Farul Constanța, din etapa a 27-a a Ligii 1, formația sa va încerca să își impună jocul încă de la început pentru a reuși să câștige cele trei puncte.

„Suntem înaintea unui meci foarte important. Îl respectăm pe domnul Hagi și pe echipa dânsului. Noi suntem într-o formă bună. Farul are multă calitate, chiar dacă nu a reușit rezultatele pe care le așteptam în acest sezon, dar este o echipă bună, știe cum să atace, cum să se apere, în concluzie, un adversar pe care îl respectăm. Noi vom încerca să ne impunem și să controlăm jocul încă de la început pentru a reuși să câștigăm toate cele trei puncte„, a spus tehnicianul croat.

Zeljko Kopic a anunţat revenirea lui Dennis Politic în lot

‘Singura absență este Licsandru, care e accidentat, în rest avem la dispoziție toți jucătorii. Dennis Politic face parte din lot, vedem dacă va și juca, în funcție de starea terenului, însă starea lui este bună. Ne-am antrenat bine și așteptăm cu încredere partida de mâine. În acest campionat însă nimic nu e ușor. Noi trebuie să fim concentrați la maximum de fiecare dată, să muncim mult și să ne îmbunătățim nivelul pentru a fi acolo sus, pentru că toți avem așteptări mari de la Dinamo. Nu va fi ușor în continuare, dar vom da mereu totul‘, a adăugat el, citat de agerpres.ro.

Referitor la partida PAOK Salonic – FCSB, scor 1-2, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, Kopic a afirmat că victoria formației bucureștene a fost meritată.

‘Cei de la FCSB câștigaseră acolo o dată… eu am mai spus, FCSB este în acest moment o echipă bună, cu o mentalitate bună, arată un fotbal bun, așa că ieri a meritat victoria. FCSB are calitate, dar și experiența acestor 16-17 meciuri în actualul sezon al cupelor europene. Sigur că și CFR Cluj, Universitatea Craiova, ‘U’ Cluj, Rapid sunt echipe bune, dar consider că acum FCSB este cu un pas în fața tuturor‘, a precizat antrenorul.