Daniel Opriţa i-a dat replica lui George Ogăraru: "Dacă el crede lucrul ăsta, e problema lui. Să-şi asume altcineva" - Antena Sport

„Dacă el (n.r. George Ogăraru) crede lucrul ăsta, e problema lui. Chiar nu mă interesează. Eu am drumul meu, știu ce am de făcut. Eu zic că am promovat destui tineri. Mai departe, asta nu mă interesează.

Vreau ca cei de la club, care conduc, să ia deciziile care trebuie și să aibă discuții. Dacă nu, înseamnă că aceste lucruri sunt cu acordul celor care conduc clubul și o să discut lucrurile astea, dacă e așa.

N-am ce gânduri să am. Am contract până în vară și atunci vom vedea. Nu mai contează dacă vreau eu sau nu vreau. Clubul mi-a spus clar. Trebuie să stau până la vară să respect contractul și atâta tot.

Mai departe, dacă vor găsi soluții și sunt alții care au alte obiective, cu promovarea tinerilor, să joace numai juniori, atunci pot să mă înlocuiască pentru că nu voi sta eu.

Am alte planuri. Unii spun că trebuie să băgăm tineri, dar trebuie să intrăm și în play-off și să luăm chiar și primele două locuri. Să-și asume altcineva”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit iamsport.ro.

George Ogăraru s-a plâns că la prima echipă a Stelei nu sunt promovaţi mai mulţi tineri George Ogăraru, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, s-a plâns de faptul că la prima echipa a Stelei nu sunt promovaţi mai mulţi juniori crescuţi în academie. Ogăraru a venit cu statistici în care jucătorii tineri au cifre mai bune decât unii dintre seniori şi a trimis săgeţi către Daniel Opriţa, antrenorul primei echipe: „Sunt momente în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să lăsăm diplomația deoparte! Sunt unii 'specialiști' care cred că introducerea în teren a unui junior din academie este un compromis care afectează negativ evoluția echipei de seniori… Statisticile ne arată că, în acest sezon, juniorii proveniți din Academia Steaua, Matei și Raicu, sunt mai eficienți decât toți ceilalți cinci seniori, la care staff ul echipei mari vrea să renunțe. Trei din aceștia fiind atacanți centrali… De menționat faptul că numărul total de minute jucate de acești doi juniori cumulează doar un sfert din timpul acordat celor cinci seniori. Deși nu contează prea mult acest aspect la această vârstă, vreau să clarific și perspectiva financiară juniori/ seniori, în condițiile date, ale lipsei dreptului de promovare. S-a vorbit mult despre motivarea jucătorilor atunci când știu că nu pot promova la final de sezon, în caz că își vor îndeplini obiectivul… Pentru a avea un reper concret, trebuie știut faptul că, salariul juniorilor, membri ai echipelor naționale U18 și U19, este practic incomparabil cu al oricăruia dintre acești seniori, reprezentând aproximativ 5% din salariul lunar al acestuia. Acest aspect însă, nu îi împiedică pe copii să livreze calitate atunci când intră în teren, la seniori, la tineret sau la echipa națională de juniori. Valorile care îi motivează pe acești copii sunt clare și vor fi întotdeauna mai puternice decât latura financiară!

Dacă vreți să vorbim despre sustenabilitate, valoare de piață sau ROI (Return On Investment) vă invit să vă spuneți părerea despre cum este mai eficient să ‘cheltui banul public’ …

Cred cu tărie în calitatea copiilor noștri și voi apăra cu orice preț promovarea juniorilor Academiei Steaua în echipa de seniori atât timp cât aceștia demonstrează în mod concret faptul că merită să primească șansa de a-și îndeplini visul. Între timp, tineretul Stelei a învins tineretul Farului…”, a scris George Ogăraru, pe pagina sa de Facebook.